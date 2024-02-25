США и союзники нанесли удары по подземным объектам хуситов

США и союзники нанесли удары по восьми подземным объектам хуситов

Tекст: Денис Тельманов

«Необходимые и пропорциональные удары были сделаны по 18 целям в восьми местах в Йемене, связанным с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом», – приводит сообщение американского военного ведомства РИА «Новости».



Ранее сообщалось, что США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов. Отмечается, что ракеты были готовы к запуску в направлении Красного моря.

Йеменские мятежники уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях. Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.