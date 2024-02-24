Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
США перехватили над Ютой высотный аэростат
Аэрокосмическая оборона США перехватила над Ютой высотный аэростат
Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили над штатом Юта высотный аэростат.
По словам источников, аэростат не представлял угрозы для национальной безопасности США, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Отмечается, что аэростат передвигался над территорией США на высоте 13-14 км.
Ранее сообщалось, что военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны, его происхождение и назначение до сих пор неизвестны
Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.