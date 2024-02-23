Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам
Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
Все назначенные объекты были успешно поражены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.