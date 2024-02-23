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    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    Россия ответила на новые санкции ЕС
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    El Pais: Власти Испании передали фальшивые документы Кузьминову
    ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    23 февраля 2024, 16:48 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    Минобороны: ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

    Все назначенные объекты были успешно поражены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Мыши перегрызли провода на западных боевых машинах на Украине

    Figaro: Провода на западных боевых машинах на Украине съели мыши

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мыши уничтожили экологичные провода из кукурузного волокна на боевых машинах, поставленных на Украину странами Запада, сообщила газета Figaro.

    Издание отмечает, что техника, произведенная по экологичным стандартам оказалась непригодна для применения в боевых условиях, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, на некоторых машинах грызуны перегрызли «кукурузные» провода, обездвижив технику.

    Ранее стало известно, что в окопах украинских солдат произошло нашествие мышей, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    23 февраля 2024, 10:12 • Новости дня
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы в знак протеста начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на заблокированную польскими фермерами границу в знак протеста, пишет украинское издание «Апостроф».

    Водитель Александр Климов опубликовал видео с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По его словам, сельхозтехнику везут их «зоны боевых действий» к КПП «Долгобичув – Угринов». Он упрекнул польских фермеров за жалобы на украинцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее начался общепольский протест фермеров, они перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала о бунте польских фермеров на границе с Украиной.

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    22 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный полигон для тренировок в Калифорнии изменили так, что обстановка там теперь больше напоминает Украину, а не Ирак и Афганистан, утверждает Washington Post.

    Полигон расположен в Форт-Ирвине в Калифорнии, ранее там воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Теперь же траншеи пересекают позиции, воспроизводящие «пространства боевых действий на Украине».

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    23 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений

    Президент Эквадора Нобоа признал правоту России в споре о передаче Вашингтону советских вооружений для Украины

    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эквадор не станет передавать вооружения третьей стороне, если те окажутся на Украине, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, комментируя желание США получить советскую военную технику.

    Нобоа утверждает, что был не в курсе планов Вашингтона передать вооружения Киеву. По его словам, Эквадор оказался «удивлен», когда США «публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине». «Мы не хотим быть частью этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Нобоа отметил, что Россия – третий по объему торговый партнер Эквадора. Как заявил Нобоа, «в этом конкретном случае» Россия «была бы права», ведь Эквадор «стал бы участником схемы по передаче вооружений» Украине. Нобоа заверил, что Эквадор «этого делать не будет», передает ТАСС.

    По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента Гильермо Лассо, причем ожидалось, что Вашингтону передадут «металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят».

    В конце января Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом. Российский МИД заявил о нарушении Эквадором своих международных обязательств. Позднее Россельхознадзор попросил  «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». В результате Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США.

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    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

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    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    23 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор RT Филатов показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал бой отряда «Шторм» за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке.

    На кадрах – штурмовики атакуют ночью позиции ВСУ и выдвигаются малыми группами к ключевому зданию рядом с дорогой на 9-й квартал. Отряду «Шторм» удалось вместе с другими подразделениями отрезать украинский гарнизон на коксохимическом комбинате в Авдеевке и выйти к перекрестку дороги на Ласточкино, передает RT.

    Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.

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    23 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на беспрерывную атаку российской армии

    Sky News: Российская армия безостановочно штурмует позиции ВСУ вдоль линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы безостановочно штурмуют позиции ВСУ с использованием разнообразного вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей украинских войск.

    По словам украинского солдата, ВС России прорывают колючую проволоку, чтобы пройти через нее, передает РИА «Новости».

    Военный рассказал, что российские силы беспрерывно атакуют и обстреливают ВСУ множеством артиллерийских снарядов.

    ВС России применяют все вооружение вдоль линии фронта: самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, «Грады».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Российские войска готовят «клещи» для ВСУ под Угледаром.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    23 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»

    Зеленский отверг возможность «повторить Минские соглашения» и раскритиковал обещания Трампа

    Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Киев не хочет «повторять минские соглашения, но о другой части территории». «Ответ – это не только о территориях, это о нашей безопасности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Кроме того, Зеленский сказал, что «не может понять, как возможно» обещанное экс-президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта вокруг Украины за 24–48 часов. Зеленский заявил, что Трамп с ним «не сможет решить эту проблему, эту трагедию».

    При этом он пригласил Трампа на Украину: «Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию».

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

    Коментарии (18)
    23 февраля 2024, 10:46 • Новости дня
    В США спрогнозировали взятие Россией новых украинских территорий

    Профессор Миршаймер: Россия возьмет контроль над еще большим количеством территорий Украины

    В США спрогнозировали взятие Россией новых украинских территорий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.

    Он предположил, что боевые действия не продляться до 2025 года, а перед перемирием Россия возьмет под контроль новые украинские территории, передает РИА «Новости».

    По словам Миршаймера, Запад не перестанет провоцировать Россию даже в случае мирного урегулирования конфликта и будет пытаться дестабилизировать ситуацию в новых российских регионах.

    Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл заявил, что после потери Авдеевки Украина может резко потерять и другие территории.

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    22 февраля 2024, 23:53 • Новости дня
    Байден обсудил со вдовой Навального его «наследие»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Алексея Навального, сообщил Белый дом.

    Президент США заявил, что наследие Навального «продолжит жить», а США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом, передает ТАСС.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии. О смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. Российская несистемная оппозиция уже решила, что место Навального займет его вдова Юлия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «лучшим способом» почтить память Навального является достижение «победы Украины», а не России.

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