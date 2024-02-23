Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.