Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
«Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары
В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине, нанесены несколько ударов ВС России.
Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.
Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.