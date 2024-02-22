Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.17 комментариев
Путин рассказал о готовности Китая упростить въезд для дальнобойщиков
Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России
На встрече с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток» российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.
Один из участников встречи пожаловался на то, что дальнобойщикам для въезда в Китай требуется оформить визу для профессиональных водителей, а сделать это можно только в приграничных российских регионах, в других ее не выдают, передает РИА «Новости».
«Я не помню, честно говоря, какого года это межправсоглашенине между Россией и Китаем, оно действует до сих пор, и китайская сторона его полностью выполняет, это все делается в рамках межправсоглашения», – сообщил Путин.
По его словам, «соответствующие ведомства над этим работают». Как отметил президент, «если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности», то есть России нужно предпринять аналогичные меры.
Путин заверил, что ведомства «сейчас работают», а «китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами». «Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», – заявил Путин, отметив, что «дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение».
Путин также пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем, указав, что «поток огромный – в разы увеличился в Китай, а потом дальше».
Можно подумать и о расширении льготного лизинга на новых производителей грузовой техники, которые будут занимать освободившиеся производственные площадки, но надо обсудить это с участниками рынка, в том числе КАМАЗ, заявил президент.
Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в их многовековой истории.