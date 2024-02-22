Песков: В Кремле все консолидированы вокруг президента и разделяют его позицию

Песков: Кто не разделяет позицию Путина, не имеет морального права с ним работать

Tекст: Ольга Никитина

Любой, кто не разделяет точку зрения президента, «просто не имеет морального права с ним работать», заявил Песков в интервью порталу International Reporters.

«Все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции. И являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента», – подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков считает важным, чтобы работники СМИ были настоящими патриотами своих стран.

Кроме того, Песков рассказал, что работа пресс-секретарем Путина очень интересная. «Она имеет отношение непосредственно к информации, а информация – это, с одной стороны, самое опасное, с другой стороны, самое нужное, с третьей стороны, самое быстрое, с четвертой стороны, самое дорогое, что у нас есть», – сказал представитель Кремля.

Он назвал «особой удачей в жизни» то, что работает пресс-секретарем главы государства – такого государства, как Россия, и такого лидера, как Владимир Путин. Этим он гордится и дорожит.

Также Песков заявил, что Россия сравнительно недавно начала работу по контрпропаганде, в рамках которой стремится донести свою позицию до разных государств в мире.