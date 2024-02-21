На выставке «Россия» стартовал Международной передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»

Tекст: Ольга Никитина

На церемонии открытия наградили независимых режиссеров-документалистов, которые уже десять лет рассказывают миру о драматических событиях, подвигах солдат и гражданских людей в Донбассе.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поздравил всех со стартом Международного передвижного фестиваля документальных патриотических фильмов «Кино на службе Отечеству», который организован по поручению президента России Владимира Путина. С этого года фестиваль стал международным, и вместе с режиссерами из 30 регионов нашей страны участвуют еще и режиссеры из Республики Сербской, Ирана, Ливана. фестиваль проходит в Москве в рамках образовательной программы выставки «Россия».

«Огромное спасибо команде проекта, вы делаете очень большое и важное дело. Потому что каждый фильм, снятый на передовой, – это настоящая правда и память о наших защитниках, которая остается не только в сердцах их боевых товарищей, в сердцах всех людей, которые их знали, но и передается следующим поколениям. И также очень важно, что это передвижной фестиваль, который не просто снимает документальные фильмы о настоящих героях, но и путешествует с ними по стране, приходя в студенческие, школьные, рабочие аудитории», – сказал Кириенко.

По его словам, одновременно с фестивалем открывается уникальная выставка графических работ «Уголь земли Русской», посвященная бойцам, врачам, спасателям – всем, кто сегодня защищает Родину и помогает налаживать мирную жизнь в новых регионах России.

На выставке представлено 79 портретов, написанных углем – это один из символов Донбасса. Портреты создали профессиональные и начинающие художники из 15 регионов России, вдохновленные историями защитников Отечества. И это не просто рисунки: за каждым портретом – настоящая история подвига, мужества и отваги.

«Эмоции, убеждения, гордость, настоящий патриотизм передаются только от человека к человеку. И поэтому так важна работа художников проекта «Уголь земли Русской». Портреты, которые будут представлены на выставке «Россия», увидят сотни тысяч граждан нашей страны. Каждый автор вложил в эти портреты частичку своей души, своего сердца, своих убеждений, эмоций, которые всегда откликаются у зрителей, потому что они настоящие, искренние. Это принципиально важно. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете – это тоже линия фронта, это тоже вклад в Победу», – подчеркнул Кириенко.

Первый замглавы администрации президента России отметил также, что родственники защитников Отечества, многие из которых специально приехали на открытие выставки «Уголь земли Русской», получат копии портретов и смогут забрать их домой. А посетители ВДНХ могут познакомиться с экспозицией вплоть до 3 марта.

Также на церемонии открытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» Сергей Кириенко вручил персональные благодарственные письма президента Владимира Путина режиссерам-документалистам, которые создают летопись событий в Донбассе, за их самоотверженный труд, преданность делу и стремление рассказать миру правду о героизме наших защитников.

Среди награжденных режиссер Макс Фадеев из Донецкой народной республики, на фестивале состоится премьера его фильма «У края бездны». Получила награду Наталья Батраева из Краснодарского края. Ее фильм «Донецкая вратарница» получил признание по всему миру. Отмечен наградой режиссер Валерий Тимощенко, который на фестивале представляет свою работу «Не стреляйте в оператора». Награжден уроженец Томска Владимир Агранович, который учился и живет в Донецке, он снял документальный фильм «Донбасс признанный» и первый художественный сериал «Мобилизация». Получила награду и коренная дончанка Александра Лазарева, член Союза журналистов России, ведущая канала «Юнион», которая стала победителем конкурса для новых регионов «Астра» как лучший интервьюер.

Международный передвижной фестиваль документальных патриотических фильмов «Кино на службе Отечеству» был впервые организован ровно год назад, в феврале 2023-го. В этом году он проходит в Москве с 19 по 22 февраля на нескольких площадках: в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, в Музее Победы, Первом МГМУ им. И.М. Сеченова и кинотеатре «Иллюзион». Вход для зрителей свободный (12+).

«Кино на службе Отечеству» – культурно-просветительский проект Комитета семей воинов Отечества. Соорганизатор фестиваля – Российское общество «Знание». Партнеры: Минкультуры, Министерство науки и высшего образования, Минобороны, Президентский фонд культурных инициатив, Комитет семей воинов Отечества, Фонд кино.