КГБ Белоруссии предупредил о наращивании Польшей войск на границе

КГБ Белоруссии предупредил о реорганизации Польшей группировки войск на границе

Tекст: Вера Басилая

Тертель заявил, что в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях строится инфраструктура для размещения воинских подразделений НАТО, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Глава КГБ также отметил, что ежедневно в режиме онлайн Западом идут съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.

Также Лукашенко призвал быть готовыми и ментально, и стратегически к войне.