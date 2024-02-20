С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
КГБ Белоруссии предупредил о наращивании Польшей войск на границе
КГБ Белоруссии предупредил о реорганизации Польшей группировки войск на границе
Польша начала масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, Запад осуществляет все виды разведки против страны, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
Тертель заявил, что в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях строится инфраструктура для размещения воинских подразделений НАТО, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.
Глава КГБ также отметил, что ежедневно в режиме онлайн Западом идут съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.
Также Лукашенко призвал быть готовыми и ментально, и стратегически к войне.