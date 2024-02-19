Пассажирский самолет врезался в элементы освещения в аэропорту Белграда

Tango Six: Греческий пассажирский самолет Embraer врезался в элементы освещения в аэропорту Белграда

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации портала Tango Six, из-за ЧП во время взлета самолета Embraer 195LR, выполнявшего рейс JU324 в Дюссельдорф, взлеты и посадки в аэропорту Белграда Никола Тесла были приостановлены примерно на час, передает ТАСС.

Как пишет издание, во время взлета самолет задел фюзеляжем элементы системы светосигнального оборудования, при этом самолет заходил на посадку со скоростью, превышающей норму на 74 км/ч, что может быть обусловлено вероятной поломкой закрылок.

Представители Air Serbia отметили, что рейс был возвращен в Белград по техническим причинам», а также, что «безопасность пассажиров ни разу не подвергалась угрозе».

Напомним, в воскресенье в аэропорту Новосибирска самолет АК «Алроса», выполнивший рейс по маршруту Мирный – Новосибирск, в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники получил повреждение элементов законцовки крыла.