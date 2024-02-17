Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Умер фотограф Дмитрий Марков
В Пскове умер фотограф Дмитрий Марков
Фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 42 лет в Пскове, его тело обнаружили 16 февраля.
О смерти фотографа сообщил источник, близкий к семье, передает ТАСС.
Марков занимался фотографией с 2005 года. В Европе его фото называют иллюстрациями к русской классике и скупали на выставках. Работы Маркова регулярно выставлялись в одной из парижских галерей, а также в США.