Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
«Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
«Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Челябинский «Трактор» на выезде со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
После 64 игр «Трактор» набрал 74 очка, соответственно челябинцы не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ, передает ТАСС.
Ранее мировой рекорд посещаемости хоккейного матча на крытых аренах установили в Петербурге.