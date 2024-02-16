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    Азербайджан выбрал нового врага после Армении
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    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО
    Синоптик раскрыла процент оправдываемости зимних народных примет о погоде
    ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска
    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване
    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

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    16 февраля 2024, 03:45 • Новости дня

    В Бундестаге выступили за ускорение поставок боеприпасов Украине

    В Бундестаге выступили за ускорение поставок Украине боеприпасов, в том числе дальнобойных крылатых ракет Taurus

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выступил за ускорение поставок Киеву боеприпасов и призвал поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. По этой причине мы должны закупать боеприпасы для Украины по всему миру и в то же время быстро наращивать собственное производство», – сказал Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

    По его словам, в противном случае Украина рискует уступить позиции на отдельных участках фронта «из-за численного превосходства российской стороны».

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США.


    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

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    15 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Макрон и Шольц собрались подписать с Зеленским соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное соглашение с украинской стороной может подписать и канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Это соглашение вытекает из обязательств, данных Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – приводит агентство AFP сообщение Елисейского дворца, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, аналогичное соглашение может быть подписано между Зеленским и Шольцем.

    Как ранее сообщил офис президента Украины в Telegram-канале, Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию. В планах украинского лидера провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, а также лидерами Дании, Нидерландов, Чехии и других стран.

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    15 февраля 2024, 22:35 • Новости дня
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петерургом будут ходить каждые 15 минут

    Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Петерургом будут ходить каждые 10-15 минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по развитию железнодорожного сообщения с участием президента России Владимира Путина.

    Заявление Савельева передает РИА «Новости».

    Он добавил, что время движения поезда из Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа  15 минут, до Твери – 39 минут, из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода – 29 минут.

    Савельев подчеркнул, что движение будет осуществлять компания «ВСМ две столицы», которую создадут на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства в ней будет участвовать Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России.

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    15 февраля 2024, 22:16 • Новости дня
    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте, сообщили в Следственном комитете России.

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    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    15 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну

    ВЦИОМ: Россияне испытывают страстное желание гордиться своей страной

    Tекст: Ольга Никитина

    У жителей России усиливается чувство гордости за страну, это движение, которое идет «одновременно и сверху, и снизу», заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в прямом эфире в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

    В ходе прямого эфира, который состоялся 14 февраля, обсуждались результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым у жителей России усиливается чувство гордости за страну. Результаты опроса были опубликованы 31 января и вызвали резонанс в экспертной среде.

    «Это движение, идущее одновременно и сверху, и снизу. Есть запрос на гордость, есть страстное желание гордиться своей страной и есть предложение, государственная заинтересованность в том, чтобы дать людям основания для такой гордости», – сказал Федоров.

    По его словам, опросы, посвященные гордости, происходят регулярно. Эксперт выделил несколько тематических кластеров этой категории. Первый кластер посвящен гордости за страну во всем ее географическом многообразии. Второй – народ, его характер, качества и традиции. Третий – достижения в культуре, искусстве, науке и технике. Четвертый кластер – гордость за историю страны. Все это, по мнению эксперта, в совокупности помогает гражданам в трудные времена сохранять уверенность в себе.

    Также на формирование гордости, по словам главы ВЦИОМ, влияет внешняя оценка страны, а также внутренние факторы, такие как твердый курс на борьбу сильным блоком западных стран, рост экономической мощи России и консолидация ее жителей.

    Федоров считает, что в желании гордиться страной эмоциональное и рациональное начала взаимодополняют друг друга. При этом эмоции помогают человеку быстрее переключаться и принимать решения. Рациональный запрос помогает конвертировать гордость в конструктивные действия.

    Оценивая трансформацию чувства патриотизма у россиян, Федоров заявил, что на этом треке страна прошла путь от «униженного патриотизма» середины 1990-х годов прошлого века до патриотизма с положительным знаком в наши дни. Среди наиболее характерных проявлений патриотизма ВЦИОМ называет веру в Россию, стремление защищать ее и помогать ей. Еще одной гранью патриотизма, по словам эксперта, стало желание говорить правду о своей стране, какой бы она ни была.

    ВЦИОМ, как отметил Федоров, фиксирует позитивную реакцию посетителей выставки «Россия» на это масштабное мероприятие. «Выставка «Россия» – хороший пример, когда государство, чувствуя запрос людей, предлагает яркие форматы. Это непросто – поймать запрос, осознать его и сделать эффективное предложение. Мне кажется, это получилось. Приятно, когда есть возможность увидеть за короткое время обилие примеров и оснований для нашей гордости», – сказал он.

    В контексте будущих трендов Федоров отметил, что в декабре 2023 года, по данным ВЦИОМ, был зафиксирован исторический рекорд социального оптимизма. Для того чтобы это чувство не переросло в разочарование, считает эксперт, оно должно найти подтверждение в реальности, что и входит в задачи государства.

    Трансляцию программы можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

    Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.

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    15 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин: Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Абсолютное большинство людей в России никогда не разделяли русских и украинцев, считая, что это фактически один и тот же народ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подавляющая часть живущих на Украине и абсолютное большинство населения России всегда считали, что это фактически один и тот же народ. При этом он указал, что антироссийские настроения на Украине возникли еще в послевоенное время.

    «После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку», – сказал глава государства. Когда Советский Союз перестал существовать, люди с антироссийской позицией пришли к власти на Украине, добавил он.

    «Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз – под них и легли», – подчеркнул Путин.

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    15 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Средства ПВО сбили в районе Краматорска украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Краматорска Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.

    За последние сутки ПВО России также перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотника около Житловки ЛНР, Соледара, Волновахи, Еленовки ДНР, Любимовки, Инженерного, Пологов, Очереватого Запорожской области и Великих Копаней Херсонской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12 485 БПЛА, 469 ЗРК, 15 056 танков и других бронемашин, 1221 РСЗО, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 729 единиц спецтехники.

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    15 февраля 2024, 23:18 • Новости дня
    Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

    Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана тему безопасности на Ближнем Востоке и в центре Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в четверг в Бишкеке, сообщила пресс-служба Совбеза.

    Темой для обсуждения стали также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств, передает РИА «Новости» со ссылкой сообщение пресс-службы.

    Отмечается, что в ходе встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран».

    Кроме того, был рассмотрен «ход практической реализации договоренностей на высшем уровне».

    Переговоры состоялись в Бишкеке накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике, отмечает агентство.

    Ранее Патрушев предупредил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    15 февраля 2024, 13:44 • Новости дня
    Политолог: Политика президента в сфере здравоохранения повышает престиж профессии

    Политолог Манойло: Путин уделяет особое внимание развитию медицинских технологий в России

    Политолог: Политика президента в сфере здравоохранения повышает престиж профессии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходима передовая система здравоохранения. Владимир Путин уделяет особое внимание медицинским технологиям и разработкам, потому что это напрямую касается россиян, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Накануне президент выступил на пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время».

    «Владимир Путин продолжает контролировать развитие сферы здравоохранения. Именной такой вывод напрашивается по итогам мероприятий, в которых накануне принял участие президент. Он лично ознакомился с передовыми медицинскими разработками, пообщался с учеными и с медработниками. Большое внимание глава государства уделил телемедицине, позволяющей решать многие вопросы дистанционно», – отметил Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

    Он выделил основные моменты из выступления Путина. «Во-первых, по поручению президента в России появится нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Президент обозначил приоритет – усовершенствовать всю российскую систему здравоохранения. Это чрезвычайно важно, потому что речь идет о повышении качества и уровня жизни россиян», – подчеркнул собеседник. По его словам, нацпроект позволит развить передовые практики и технологии, сделать их доступными для граждан нашей страны.

    «Во-вторых, президент объявил о новых выплатах для медиков в малых городах и селах. Конечно, это повышает престиж профессии. Такие меры позволят привлечь новые кадры и поспособствуют укреплению системы учреждений первичного звена здравоохранения», – указал Манойло. Кроме того, добавил он, повышение окладной части зарплаты медицинских работников станет гарантией того, что квалифицированные специалисты останутся именно в государственной системе здравоохранения, не уйдут в коммерческий сектор.

    По мнению политолога, подобные встречи президента с медицинскими работниками и учеными дают ему полное понимание того, что происходит в стране в сфере здравоохранения. «Это, безусловно, влияет на принятие новых государственных решений. Владимир Путин осознает, что без передовой системы здравоохранения у России нет великого будущего. При этом важны научные решения, которые на практике способствовали бы сохранению здоровья людей», – заключил Манойло.

    В среду Путин принял участие в пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время». Мероприятие проходило в Центре международной торговли в Москве.

    Президент ознакомился с передовыми разработками. В частности, ему представили инновационные решения в области генетики, нейротехнологий, а также регенеративной медицины. К примеру, «Росатом» продемонстрировал Путину оборудование для выращивания кровеносных сосудов человека: ученые уже вырастили сосуд длиной 2 см, а до конца года в планах получить сосуд длиной до 10 см.

    Россия будет внедрять передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, подчеркнул президент в ходе своего выступления. По его словам, объем финансирования инновационных решений будет увеличен, при этом отдельно планируется поддержать и те учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. «В этой связи предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами», – приводит слова российского лидера Кремль.

    По словам Путина, за свои разработки исследовательские научные коллективы должны получать достойное вознаграждение – роялти. «Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии», – отметил он. Кроме того, президент анонсировал повышение зарплат работникам российского здравоохранения. С 1 марта те из них, кто работает в больницах в малых городах, в районных центрах и селах, начнут получать дополнительные выплаты в размере от 13 тыс. до 50 тыс. руб. С 1 апреля, по словам Путина, также изменится и подход к оплате труда медработников по всей стране – регионы должны будут довести до 50% долю оклада в структуре зарплат.

    Незадолго до этого Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрел московский Центр диагностики и телемедицины – первый в России и один из самых крупных в мире телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях. Здесь исследования МРТ, рентген, полученные из московских поликлиник, изучают специалисты и искусственный интеллект.

    В качестве примера врачи показали Путину МРТ головного мозга одного из пациентов, страдающего рассеянным склерозом, и результаты исследования, сделанные с помощью ИИ. Осматривая материалы, сделанные искусственным интеллектом, Путин обнаружил просчеты в его работе. Врач согласился и отметил, что такое бывает, поэтому за работой искусственного интеллекта приходится внимательно следить. Все обнаруженные недочеты направляются разработчикам программы для ее дальнейшей доработки. В целом работа ИИ в несколько раз сокращает время, затраченное на изучение снимков: вместо 30–40 минут – 5–10 минут.

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    16 февраля 2024, 00:05 • Новости дня
    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

    В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.

    Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

    Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».

    Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

    Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.

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    15 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Общество «Знание» стало ответом России на глобальные вызовы в области образования

    Политолог Линдигрин: Масштаб просветительской и воспитательной деятельности общества «Знание» по-настоящему огромен

    Эксперт: Общество «Знание» стало ответом России на глобальные вызовы в области образования
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В настоящее время любая информация, взятая из Интернета, может оказаться исковерканной противниками России. В таких условиях задача возрождения общества «Знание» становится крайне важным вопросом для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Ранее в рамках выставки «Россия» на ВДНХ состоялись заседание наблюдательного совета и IV Съезд Общества «Знание».

    «Возрождение просветительской организации «Знание» стало ответом на новые глобальные вызовы, вставшие перед Россией в области образования. Государство взяло на себя ответственность за сохранение традиционных ценностей в нашем обществе. Это особенно важно в условиях, когда основным источником информации для миллионов людей стали YouTube, Google и «Википедия», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «Каждый из нас понимает, что данные ресурсы не всегда корректно работают. Кроме того, учитывая развернувшееся геополитическое противостояние, нельзя исключать, что эти сервисы зачастую специально переворачивают некоторые факты, а также сознательно корректируют моральные и этические нормы в пользу противника», – подчеркивает она.

    «Отмечу, что за последние несколько лет общество «Знание» сумело в несколько раз расширить собственную аудиторию. Масштаб просветительской и воспитательной деятельности этого объединения по-настоящему огромен. Выросло число лекторов, слушателей. Увеличилось и количество проводимых мероприятий», – считает эксперт.

    «Общий охват проектов общества «Знание» в настоящий момент измеряется уже десятками миллионов участников. В связи с этим, развитие цифровой платформы объединения выглядит крайне перспективным. Речь идет о публикации в Интернете лекций, дискуссий и интервью по разной тематике. Это позволит объединению стать настоящим центром притяжения для всех людей, неравнодушных к просветительской деятельности», – резюмирует Линдигрин.

    Ранее в рамках выставки «Россия» на ВДНХ состоялись заседание наблюдательного совета и IV Съезд Общества «Знание». Об этом сообщается на официальном сайте организации. По итогам мероприятий было решено расширить поддержку региональных лекторов объединения.

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать систему поощрений и льгот для спикеров, проживающих за пределами Москвы. По его словам, людям, которые отдали свою жизнь просвещению общества, необходимо не только признание, но и постоянная поддержка. Инициативу поддержал глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в республике успешно развивается система наставничества внутри общества «Знание». Опытные лекторы работают с молодежью, помогают им определиться с темами самостоятельного выступления.

    В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин перечислил возможные формы поддержки молодых специалистов: выделение грантов на просветительские проекты, создание системы скидок для посещения лекторами культурно-досуговых учреждений и мероприятий, включение в положение о стипендиях ученым и аспирантам пункта об участии в просветительской деятельности.

    По результатам работы съезда утверждены устав общественно-государственной просветительской организации «Знание» в новой редакции и состав координационного совета.

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    15 февраля 2024, 23:44 • Новости дня
    В Москве за сутки выпала четверть февральской нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Четверть февральской нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «В Москве на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за уходящие сутки выпало 11 мм осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы», – передает слова Леуса ТАСС.

    Метеоролог добавил, что суточный рекорд 15 февраля, который был установлен в 1990 году на уровне 15,2 мм ( побит не был.

    «Впрочем, его обновления никто и не ожидал», – отметил синоптик, добавив при этом, что 16 мм осадков выпало в МГУ, однако на рекорд влияют только показатели станции на ВДНХ.

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    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня
    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Верхней Пышме.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



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