Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.10 комментариев
Путин согласился, что школьную программу можно дополнить экскурсиями на заводы
Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи, идею ему предложили на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.
Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. «Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет», – приводит слова Путина ТАСС.
Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. «Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, главой Минпросвещения]. А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно», – добавил глава государства.
Напомним, Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.