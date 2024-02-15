На форуме «Россия» обсудили негосударственный сектор образования

Модераторами сессии выступили руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков и обозреватель отдела экономики газеты «Коммерсант» Анастасия Мануйлова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии участвовали ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, ректор МФЮА Алексей Забелин, директор ITHub Михаил Сумбатян, советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Наталья Золотарева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения Маргарита Скворцова, исполнительный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Вадим Долгих, директор Международного Восточно-Европейского университета Варвара Новикова, проректор по развитию Московского университета имени Грибоедова Андрей Панарин и территориальный руководитель университета Иннополис в ЦФО и СЗФО Анна Малиновская.

Горячева затронула тему регулирования процесса взаимодействия вузов, работодателей и студентов.

«Мы сейчас видим, как ряд вузов пускает в образовательный процесс предпринимателей и компании, дав им разрешение открыть аудитории и базовые кафедры. Студенты этих вузов получают возможность прикоснуться к производственному процессу, работе небольших бизнесов и так далее. Благодаря этому студенты получают практический опыт в профессии, которую они выбрали. Сам же работодатель получает возможность влиять на образовательную программу», – указала Ксения Горячева.

Скворцова обратила внимание на работу федерального проекта «Профессионалитет».

«Система среднего профессионального образования меняется, трансформируется под запросы экономики и те вызовы, которые стоят перед нашей страной. Логично, что система среднего профессионального образования очень быстро и гибко отреагировала на все происходящие процессы, в том числе демографического характера. В рамках этой работы запущен федеральный проект «Профессионалитет». Те механизмы и принципы, которые в него заложены, применимы безотносительно получения федеральной поддержки. Примером тому являются 20 образовательных кластеров, которые были созданы в 2023 году в инициативном порядке», – подчеркнула Скворцова.

Золотарева представила результаты исследования, проведенного в рамках деятельности Союза директоров средних специальных учебных заведений России.

«Мы задумались над портретом частного колледжа, представленного в Союзе директоров. При этом мы понимали, что это срез ландшафта в целом. Если же говорить о длительности существования колледжей, то значительная их часть – около 40% – создана в последние 25 лет. Именно это время связано с созданием негосударственных образовательных организаций. Как правило, колледжи не имеют филиалов, но 35% все же обладают представительствами в других регионах. Если же говорить про трудоустройство – более половины колледжей имеют как минимум 70% трудоустроившихся выпускников», – отметила Золотарева.

Мероприятие организовано Ассоциацией негосударственного образования, которая создана для консолидации позиции, опыта и экспертности представителей частного сегмента сферы образования в России и открытого диалога с профильными ведомствами и заинтересованными организациями.

«Частные школы, колледжи и вузы дополняют государственную систему образования. А именно от нее сегодня как никогда зависит то, во что будет верить и каким будет новое поколение», – отметил в приветственном слове для Форума первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пленарном заседании.

Президент ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев рассказал, что современный сектор частного образования насчитывает более 2 тыс. организаций, в которых обучается более 1 млн граждан.

«Сейчас этот огромный сегмент не вовлечен в государственные программы по развитию молодежи, в интеграцию новых образовательных стандартов. Кроме того, этот сектор не централизован, у него нет объединяющей организации, не выработаны единые правила игры. Задача нашего Форума – включить частный сектор в фарватер государственной политики, выработать единые правила игры и определить инструменты для «обеления» сектора и вытеснения недобросовестных игроков», – пояснил Васильев.