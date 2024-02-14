Путин высоко оценил работу МЧС в Донбассе и Новороссии

Путин оценил мужественную и профессиональную работу МЧС в Донбассе и Новороссии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование. Участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что в новых российских регионах необходимо укреплять структуры МЧС.

«В прошлом году новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического оснащения, привлекать дополнительные кадры пожарных, спасателей, саперов, психологов и других специалистов», – сказал глава госудаства.

Ранее на заседании коллегии МЧС Путин заявил, что необходимо использовать опыт СВО в гражданской обороне.