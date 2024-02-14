Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Путин высоко оценил работу МЧС в Донбассе и Новороссии
Путин оценил мужественную и профессиональную работу МЧС в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин отметил мужество и профессиональную работу МЧС в новых регионах в условиях риска для жизней спасателей.
«Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование. Участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что в новых российских регионах необходимо укреплять структуры МЧС.
«В прошлом году новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического оснащения, привлекать дополнительные кадры пожарных, спасателей, саперов, психологов и других специалистов», – сказал глава госудаства.
Ранее на заседании коллегии МЧС Путин заявил, что необходимо использовать опыт СВО в гражданской обороне.