Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Путин: Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне
Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать опыт специальной военной операции при организации системы гражданской обороны страны.
«Речь о совершенствовании системы гражданской обороны, здесь надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам заседания коллегии МЧС.
По мнению Путина, «следует уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов». Президент уточнил, что «это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов».