Суд в Брянске оправдал обвиняемого в осквернении георгиевской ленты мужчину

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается, что мужчину обвиняли в осквернении ленты публично, передает РИА «Новости».

По данным стороны обвинения, мужчина демонстративно сорвал с рукава бушлата мужчины георгиевскую ленту и втоптал в грязь, при этом высказывал негативное отношение к символике.

После анализа видеозаписи судьи пришли к выводу, что на рукаве бушлата свидетеля во время конфликта георгиевской ленты не было. За Кошечко признано право на реабилитацию, приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском.