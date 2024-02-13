Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Суд в Брянске оправдал обвиняемого в осквернении георгиевской ленты мужчину
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор Александру Кошечко, его обвиняли в осквернении георгиевской ленты.
Сообщается, что мужчину обвиняли в осквернении ленты публично, передает РИА «Новости».
По данным стороны обвинения, мужчина демонстративно сорвал с рукава бушлата мужчины георгиевскую ленту и втоптал в грязь, при этом высказывал негативное отношение к символике.
После анализа видеозаписи судьи пришли к выводу, что на рукаве бушлата свидетеля во время конфликта георгиевской ленты не было. За Кошечко признано право на реабилитацию, приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском.