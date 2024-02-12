Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю
Страны, поддерживающие Израиль, должны перестать умолять его прекратить убивать палестинцев в секторе Газа, необходимо ограничить поставки оружия, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
«Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. Слишком много убитых – это сколько? Каковы стандарты? [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать [население Газы]. Куда? На Луну? – сказал он. – Прекратите говорить «пожалуйста» и сделайте что-то», передает ТАСС.
По его словам, необходимо ограничить поставки оружия Израилю. «Если вы так думаете, если вы считаете, что убито слишком много людей, то, может, нужно давать меньше оружия для предотвращения еще большего числа жертв?» – задал риторический вопрос Боррель.
Ранее сообщалось, что общее количество погибших в результате массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 100 человек, еще более 230 человек получили ранения.