Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю

Tекст: Дарья Григоренко

«Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. Слишком много убитых – это сколько? Каковы стандарты? [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать [население Газы]. Куда? На Луну? – сказал он. – Прекратите говорить «пожалуйста» и сделайте что-то», передает ТАСС.

По его словам, необходимо ограничить поставки оружия Израилю. «Если вы так думаете, если вы считаете, что убито слишком много людей, то, может, нужно давать меньше оружия для предотвращения еще большего числа жертв?» – задал риторический вопрос Боррель.

Ранее сообщалось, что общее количество погибших в результате массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 100 человек, еще более 230 человек получили ранения.