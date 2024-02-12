В Кремле выразили надежду на соблюдение новым президентом Финляндии баланса с Россией

Песков: Москва надеется, что новый президент Финляндии будет соблюдать баланс в отношениях с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Москва сохраняет надежду, что Стубб, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к теме отношений двух стран, передает ТАСС.

При этом Песков отметил, что Финляндия занимает на сегодняшний день недружественную по отношению к России позицию.

Хельсинки полностью присоединились к санкциям против России. Говоря о том, будет ли президент Владимир Путин поздравлять Стубба с избранием на новую должность, Песков напомнил о недружественных заявлениях финского главы.

Ранее политолог Тимофей Бордачев пояснил газете ВЗГЛЯД, что победа Стубба приведет к дальнейшему ухудшению отношений России и Финляндии.