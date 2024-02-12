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Президент Грузии отказалась поздравлять Алиева с победой на выборах в Азербайджане
Президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не поздравила азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в этой стране 7 февраля, что вызвало резкую критику со стороны правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Отказ Зурабишвили до этого момента поздравить Алиева наносит ущерб нашему государству», – заявила вице-премьер, министр культуры Теа Цулукиани.
«Возможно, Зурабишвили продолжает выполнять заказы своих зарубежных «хозяев», но она такой политикой повышает риски для Грузии», – сказала зампред правительства.
По словам Теи Цулукиани, Грузия стремится иметь с Азербайджаном «максимально дружеские и партнерские отношения».
По ее словам, президент Грузии, к примеру, спешила поздравить французского коллегу Эммануэля Макрона до объявления официальных результатов выборов.
Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани заявил, что президент «нарушает элементарный дипломатический этикет», не поздравляя Ильхама Алиева.
«Как минимум, со стороны Зурабишвили это бессмысленное решение по отношению к нашему стратегическому партнеру», – сказал глава военного ведомства Грузии.
Администрация президента Грузии пока не делает комментариев на этот счет.
Избранный в минувший четверг премьер-министром Грузии Ираклий Кобахидзе немедленно связался с президентом Азербайджана по телефону, стороны обменялись поздравлениями.