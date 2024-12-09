В МВД рассказали о самых распространенных наркотиках в России в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

В 2024 году сотрудники правоохранительных органов России изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотических средств, передает «Газета.Ru». Первое место среди изъятых наркотиков занимают синтетические вещества, составляя 53,3% от общего объема. Второе место занимают наркотики каннабисной группы, включая марихуану и гашиш. На третьем месте – наркотики опийной группы, затем следуют кокаин и его производные.

В 2024 году также было изъято более 40 тонн прекурсоров – веществ, из которых изготавливаются наркотики. Чаще всего незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков занимаются мужчины в возрасте от 18 до 39 лет, многие из которых не имеют постоянного источника дохода, но обладают средним общим или профессиональным образованием. Почти половина преступлений по статье 228.1 УК РФ совершают лица, ранее привлекавшиеся к ответственности. Об этом сообщил генерал-майор полиции Кирилл Смуров в интервью изданию.

С начала 2024 года в России была пресечена деятельность 206 нарколабораторий, информирует газета. Большинство из них находились в регионах с развитой транспортной и логистической инфраструктурой. Всего было зарегистрировано 837 фактов незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ, что на 10,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Наряду с этим, на 21,6% увеличилось число случаев незаконного оборота прекурсоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали контрабандную партию кокаина стоимостью 1,5 млрд рублей, найденную при досмотре морского судна из Латвии, направлявшуюся в Евросоюз, а также сообщалось, что белорусские и российские пограничники совместно пресекли транспортировку около 330 кг героина и задержали четырех граждан Турции и одного белоруса за организацию международного наркотрафика.