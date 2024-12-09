Пушков: Трамп начинает конкретизировать внешнюю политику США по Украине

Tекст: Вера Басилая

«Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, слова Трампа могут не всегда совпадать с реальностью, что понимают его противники.

«Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое», – отметил Пушков.

Пушков подчеркнул, что хотя Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, его авторитет достаточно силен, чтобы повлиять на политику США в отношении Украины. Он добавил, что заявления Трампа вызывают «ужас» у многих американских ведомств, таких как палата представителей, сенат, Госдепартамент и другие разведывательные службы.

Тем не менее, выбор Трампа ключевых фигур во внешней политике, за исключением Тулси Габбард, устраивает двупартийный истеблишмент, считает сенатор.

«Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», – заключил Пушков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что киевский режим желает заключить соглашение об урегулировании конфликта с российской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.