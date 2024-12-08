Взрыв произошел у отделения полиции в Харькове

Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России

Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России

Tекст: Антон Антонов

«Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».

Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.

Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.

Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.