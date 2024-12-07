Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.5 комментариев
В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской и Харьковской областях
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области началась в 14,45 по московскому времени, а в Харьковской – в 15,10.
Ранее в субботу в семи областях Украины объявили воздушную тревогу.