  • Новость часаЭксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Трампу нужен алкоголик в Пентагоне
    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
    Минобороны Сирии опровергло сообщения о выводе войск из пригорода Дамаска
    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 15:51 • Новости дня

    В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

    Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области началась в 14,45 по московскому времени, а в Харьковской – в 15,10.

    Ранее в субботу в семи областях Украины объявили воздушную тревогу.


    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

    Коментарии (15)
    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (18)
    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 19:29 • Новости дня
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине впервые применили в бою новую ракету-дрон «Пекло», способную поражать цели на расстоянии более 700 км. Первая партия ракет уже передана вооруженным силам страны.

    Власти Украины сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона отечественного производства под названием «Пекло». По данным официальных источников, ракета может поражать цели на расстоянии до 700 километров и летать со скоростью 700 километров в час, передает ТАСС.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что первая партия ракет была передана украинским силам обороны. «Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение», – отметил он.

    Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что ракета была запущена в серийное производство. По его словам, переданная в вооруженные силы Украины партия составила несколько десятков единиц. Он также подчеркнул, что разрабатываются новые виды боевых частей для этой ракеты.

    Украинские СМИ сообщили о пяти боевых применениях новой ракеты. Однако других подробностей об испытаниях и дополнительных характеристиках ракеты пока не раскрыто.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    В среду министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране запущено серийное производство ракет-дронов «Паляница». В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляница». Между тем военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности этой ракеты преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

    Коментарии (18)
    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

    Коментарии (7)
    7 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о необходимости прекращения поставок вооружений киевскому режиму, предложив Западу сосредоточиться на спасении Украины, а не на ее военных победах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».

    По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.

    Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.


    Коментарии (18)
    7 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР

    Марочко сообщил о снижении дезертирства украинских солдат у села Надия в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинскому командованию удалось снизить уровень дезертирства среди своих солдат, дислоцированных вблизи населенного пункта Надия в ЛНР, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что украинские силы усилили свою группировку на отдельных участках фронта, однако такие действия могут привести к значительным и неоправданным потерям. «Положение украинских боевиков там весьма незавидное. Подобные боевые распоряжения – держать некоторые участки фронта – чреваты большими, необоснованными потерями», – подчеркнул он.

     Марочко подчеркнул, что для полного контроля над территорией ЛНР российским военным необходимо выбить украинских солдат из пяти населенных пунктов, включая Надию, Новоегоровку, Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к центральной части Часова Яра.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2024, 13:17 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестки в ДНР

    Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР

    Российские войска освободили Берестки в ДНР
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения освободили Берестки в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Берестки благодаря продолжению продвижения подразделений группировки войск «Центр» в глубину обороны противника.

    Действия российских войск в регионе продолжаются, и освобождение населенного пункта является важным этапом в укреплении позиций российской армии в данном направлении.

    Ведомство также подчеркивает, что освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Также стало известно, что за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

    В начале декабря сообщалось, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство также сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.

    Коментарии (2)
    7 декабря 2024, 04:04 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в центре Часова Яра

    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из нескольких позиций в центре Часова Яра, укрепив свои рубежи возле стадиона «Авангард» и микропоселка Северный Новый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, часовяровское направление показало наибольшую результативность среди зон ответственности в ДНР, передает ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие захватили новые рубежи и позиции, выбив несколько опорных пунктов противника в районе стадиона «Авангард».

    Подполковник в отставке также подчеркнул, что российские силы добились значительных успехов в часовяровском микрорайоне Северный Новый, где за минувшие сутки удалось «серьезно продвинуться».

    До этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.


    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже

    AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама

    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и избранный президент Дональд Трамп могут встретиться в Париже на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), пишет AFP.

    Согласно источнику AFP, близкому к организаторам событий, оба президента должны прибыть во Францию в ближайшие дни, передает Ura.ru. Ожидается, что на церемонии соберутся главы порядка 50 стран.

    Реставрация собора Нотр-Дам, который является одним из самых известных в мире архитектурных памятников, стоит порядка 700 млн евро. Финансирование ведется за счет зарубежных источников.

    Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончании конфликта.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2024, 06:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 38,4 тыс человек и 232 танка

    Tекст: Максим Попов

    С начала вторжения в Курскую область украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, по данным подсчетов российских властей.

    Как сообщает ТАСС, с начала вторжения Украины в Курскую область, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк. Эти данные были получены на основе подсчетов Министерства обороны России.

    По сводкам российского военного ведомства, в период с 6 августа по 6 декабря, общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 270,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это же время, в числе потерь числятся 1 217 танков.

    На курском направлении потери украинских войск составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Это значит, что Киев потерял каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк в результате действий на российской территории, говорится в отчете.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

    Коментарии (17)
    7 декабря 2024, 09:58 • Новости дня
    Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов
    Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ использовали FPV-дрон для удара по своим военнослужащим, которые сдались в плен и находились под контролем российских солдат, рассказал украинский военнопленный Максим Красюха.

    По его словам, солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным, подверглись атаке FPV-дрона своих же войск, передает РИА «Новости».

    Красюха отметил, дрон был использован для того, чтобы сдавшиеся солдаты не остались в живых.

    Он добавил, что после того как сдался в плен, его накормили и дали воды.

    «Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», – рассказал он.

    Красюха также сообщил, что получил повестку на службу по месту жительства. После прохождения комиссии в военкомате его в течение двух суток направили на позиции без подготовки. В его задачи входила эвакуация погибших. Он рассказал о большом количестве уничтоженных военнослужащих ВСУ, которых видел в лесопосадке: около пятнадцати-двадцати человек на участке длиной 150-200 метров.

    Ранее украинский солдат Сергей Стокоз, ограниченно годный к службе, заявил, что командиры пугали их «жестокостью» российских военных, что оказалось неправдой.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области

    Минобороны России сообщило об уничтожении более 380 военных ВСУ под Курском

    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские вооруженные силы продолжают разгром подразделений ВСУ в Курской области, уничтожив более 380 украинских военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки, сообщает Минобороны.

    Российские военные продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию страны в Курской области, указано в Telegram-канале ведомства.

    В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ в различных населенных пунктах, включая Агроном, Викторовку, Куриловку и другие.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде районов как в Курской, так и в Сумской областях Украины. За последние сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Кроме того, трое сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. В числе уничтоженного - 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. Украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения в Курскую область.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 12:49 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении
    Минобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения ВСУ понесли значительные потери в результате ударов группировки «Запад» на Харьковском направлении, где были отражены контратаки штурмовых групп, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда Украины, отразили две контратаки и уничтожили три гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки войск «Запад» также достигли успехов, заняв более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ, что привело к потерям до 325 военнослужащих, двух автомобилей, а также уничтожению гаубиц и артиллерийских установок.

    Тем временем, подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение на Донбассе, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное.

    Общее количество потерь Украины составило до 325 военнослужащих и уничтоженные артиллерийские системы.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 07:06 • Новости дня
    Сальдо назвал «корейский сценарий» урегулирования на Украине неприемлемым

    Губернатор Херсонской области отверг заморозку украинского конфликта как временное решение

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о неприемлемости «корейского сценария» завершения украинского конфликта, предложенного в рамках планов урегулирования Дональда Трампа.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, связанный с заморозкой, является абсолютно неприемлемым для России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий четко обозначил цель достижения справедливого мира, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость.

    По мнению губернатора, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными. «Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», – заявил Сальдо.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

    Коментарии (2)
    Главное
    Голосование по импичменту лидера Южной Кореи сорвалось
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР
    Пентагон расширил доступ Украины к Starshield от SpaceX
    Джеорджеску обвинил власти Румынии в госперевороте
    Сенат США решил рассмотреть закон о защите от исков из-за российских санкций
    Бастрыкин запросил доклад по делу о школьном конфликте в Краснодаре
    Реставрация Триумфальной арки Пальмиры приостановлена из- за обстрелов

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

      5 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............