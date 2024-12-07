В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»

Tекст: Дарья Григоренко

Власти Украины сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона отечественного производства под названием «Пекло». По данным официальных источников, ракета может поражать цели на расстоянии до 700 километров и летать со скоростью 700 километров в час, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что первая партия ракет была передана украинским силам обороны. «Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение», – отметил он.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что ракета была запущена в серийное производство. По его словам, переданная в вооруженные силы Украины партия составила несколько десятков единиц. Он также подчеркнул, что разрабатываются новые виды боевых частей для этой ракеты.

Украинские СМИ сообщили о пяти боевых применениях новой ракеты. Однако других подробностей об испытаниях и дополнительных характеристиках ракеты пока не раскрыто.



На ваш взгляд Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году? Высокая

Средняя

Низкая

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

В среду министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране запущено серийное производство ракет-дронов «Паляница». В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляница». Между тем военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности этой ракеты преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.