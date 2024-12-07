Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, включая Киевскую и Черниговскую, объявили воздушную тревогу, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.
В частности, тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях, передает РИА «Новости»
В субботу сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской и Черниговской областях. Позже, в 7.13 по московскому времени, тревогу объявили в Полтавской и Николаевской областях. Вскоре сигнал распространился на Днепропетровскую, Сумскую и Кировоградскую области.
Ранее ЛЭП в Киевской области получила повреждения из-за работы систем противовоздушной обороны.