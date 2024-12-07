Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Группировка «Восток» уничтожила 140 военных и технику ВСУ за сутки
Группировка «Восток» уничтожила 140 украинских военнослужащих и технику ВСУ
Российская группировка «Восток» за сутки уничтожила значительное количество украинских военнослужащих и техники в зоне своей ответственности, сообщило Минобороны.
Российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла значительный урон украинским формированиям, сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, украинские силы потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронемашины HMMWV и две самоходные артиллерийские установки – «Богдана» и «Акация».
Чехов отметил, что подразделения «Востока» улучшили свои позиции по переднему краю, пресекли попытки противника усилить передовые позиции, провести ротацию, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов. Все это произошло в районах населенных пунктов Комар, Новый Комар, Днепроэнергия и Нескучное. Он также подчеркнул, что действия трех инженерных групп украинской стороны в районах Мирного и Гуляйполе были сорваны.
Огнем артиллерии были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Разлива, Раздольного и Нового Комара. Кроме того, в ходе боевых действий были сбиты два БПЛА самолетного типа, сказал он.
Ранее сообщалось, что в зоне ответственности «Запад» украинские войска потеряли до 550 боевиков и 13 пунктов управления дронами.