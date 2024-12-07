Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ВСУ потеряли до 550 боевиков в зоне ответственности «Запад»
ВСУ за сутки потеряли до 550 боевиков, 13 пунктов управления БПЛА и 16 единиц техники
В зоне ответственности группировки «Запад» украинские войска за сутки потеряли до 550 боевиков и 13 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 16 единиц техники, включая шесть пикапов и два квадроцикла, сообщили в Минобороны.
По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Леонида Шарова, также российские войска отразили семь атак и сорвали четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, передает ТАСС.
В боях приняли участие три механизированные, одна аэромобильная и танковая бригады. Кроме того, были задействованы подразделения территориальной обороны и разведывательно-ударный батальон. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы и авиация группировки нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Подлимана, Петропавловки, Загрызово, Красного Лимана, Богуславки и Торского, отметил представитель командования.
В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены более 100 объектов ВСУ, уничтожены гаубица FH70 и орудие М119. Ракетные войска нанесли удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады. Средствами РЭБ и ПВО подавлены и уничтожены пять беспилотников, подчеркнул он.
Накануне сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.