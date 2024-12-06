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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня

    Рябков допустил возможность проведения новой Ялтинской конференции

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


    Коментарии (55)
    6 декабря 2024, 00:51 • Новости дня
    Бывший губернатор Курской области обратился к жителям

    Бывший губернатор Курской области Смирнов объявил о переходе на новую работу

    Tекст: Максим Попов

    Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион.

    Смирнов отметил, что переходит на новое место службы по решению руководства, и выразил готовность приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его новая работа будет в том числе направлена на поддержку развития Курской области, отмечается в Telegram-канале экс-губернатора.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.

    Ранее отмечалось, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине

    Журналист Il Fatto Quotidiano назвал три сценария окончания военного конфликта на Украине

    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Итальянское издание Il Fatto Quotidiano рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, в том числе предполагающих ее разделение и создание международной миссии.

    Конфликт на Украине может завершиться одним из нескольких сценариев, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости». Первый сценарий, близкий к пожеланиям президента Украины Зеленского, предполагает разделение страны на два блока, аналогично Германии во времена холодной войны. Однако такой вариант считается наиболее опасным для окончания боевых действий.

    Второй предусматривает превращение Украины в своего рода «Израиль Восточной Европы», при котором союзники продолжат снабжать страну оружием. Обозреватель Il Fatto Quotidiano отметил, что такой исход будет чрезвычайно дорогим и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также усилит ее в военном плане по сравнению с соседними странами, такими как Польша.

    Третий сценарий включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например, Китая и Индии.

    Во всех трех случаях основополагающим шагом является прекращение огня, но до этого момента, как считает автор материала, еще далеко.

    Президент России Владимир Путин в июне предложил условия для мирного урегулирования конфликта: вывод украинских войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он также упомянул отмену санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высказывалось предположение, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Тем временем высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.



    Коментарии (13)
    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (29)
    6 декабря 2024, 03:07 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского за его высказывания о русскоязычных людях и их культурной принадлежности, напомнив о его изменившейся позиции с момента избрания президентом.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, заявляя о желании вернуть людей, поддерживающих связь с русской культурой, под украинскую территориальную целостность, сообщило РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что в 2014 году Зеленский, выступая в Горловке и Донецке, защищал право жителей Донбасса и Крыма говорить по-русски и подчеркивал культурную и языковую общность народов. Он называл их братским народом с общей кровью и культурой.

    Однако, по словам Лаврова, после избрания президентом Зеленский изменил свою риторику. В интервью в сентябре 2021 года, по утверждению Лаврова, Зеленский говорил о людях в Донбассе как об «особях» и советовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть Украину ради будущего своих детей и внуков.

    Лавров отметил, что подобные высказывания Зеленского несовместимы с его заявлениями о стремлении к территориальной целостности и возвращении русскоязычных граждан.

    Ранее в интервью Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    Российские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
    Российские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, заявили в ЛНР.

    Российские военные смогли выбить Вооруженные силы Украины из восточной части Часова Яра, передает РИА «Новости», ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в результате активных боевых действий российским силам удалось занять более выгодные рубежи и позиции в этом районе города.

    Часов Яр расположен в Донецкой народной республике, примерно в 15 километрах западнее Артемовска, что делает его стратегически важным пунктом в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре, ранее сообщалось о боях на этом заводе, а украинские войска под Часовым Яром остались без пополнений.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (19)
    6 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону

    Политолог Корнилов: Лавров в интервью Карлсону обратился к американскому обществу

    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    США скрывают от американцев многие факты, касающиеся позиции России по основным военно-политическим вопросам. Интервью Сергея Лаврова, как ранее и диалог президента Владимира Путина с Такером Карлсоном, призваны прорвать информационную блокаду Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Во время разговора с главой нашего МИД Такер Карлсон подчеркивал, что многие факты относительно России от американцев попросту скрывают. Например, они не очень понимают суть испытаний «Орешника», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», – продолжил аналитик.

    По его словам, практически все интервью Лаврова – это сигнал простым американцам. «Это даже не обращение к действующей администрации, которая сейчас уходит, или Дональду Трампу, с которым Москве еще предстоит вести диалог», – считает эксперт. Спикер при этом добавил, что, конечно, в разговоре не обошли стороной Европу и Украину. «Другое дело, что, например, Киев не обладает субъектностью, об этом тоже ранее говорилось», – заметил Корнилов.

    Собеседник также полагает, что сейчас для Москвы важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада. «Это знаковое явление. До этого свою позицию так же в интервью Карлсону озвучил Владимир Путин, а теперь, под конец года, и Сергей Лавров», – заключил он.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже Минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

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    6 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова

    Американист Дудаков: Команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова

    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова
    @ Tucker Carlson/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Уходящая администрация Джо Байдена уже не пытается учитывать мнение Москвы по украинскому кризису. А вот Дональду Трампу только предстоит выяснить и понять позицию России в части мирного урегулирования украинского кризиса. Интервью главы МИД Сергея Лаврова ему в этом поможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Очень хорошо, что Такер Карлсон второй раз за год добрался до Москвы и хотя бы попытался понять точку зрения России. Более того, он старается эту позицию донести до своей, на самом деле, очень большой аудитории», – сказал американист Малек Дудаков.

    Он указал, что интервью с Лавровым посмотрят миллионы американцев на различных платформах и в соцсетях. «И это самое главное – точку зрения России удастся напрямую донести до огромного числа людей. Собственно, это же Карлсон сделал ранее, когда опубликовал интервью с президентом Владимиром Путиным», – объясняет аналитик.

    «Но тут надо учитывать, что за год ситуация претерпела изменения. Интервью появилось в момент, знаковый с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Уходящая администрация Байдена, как мы видим, уже никак не пытается учитывать мнение России и просто устраивает бездумную эскалацию», – рассуждает спикер.

    «А вот для Дональда Трампа и его сторонников услышать этот диалог будет полезно. Им только предстоит понять требования и условия Москвы в рамках каких-либо мирных переговоров, если они начнутся после инаугурации нового президента. Другое дело, что до этого остается еще полтора месяца», – заключил Дудаков.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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