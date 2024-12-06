Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Центральную Россию в выходные накроет обильный снегопад
Синоптики прогнозируют до 15 мм осадков в Центральной России 7-8 декабря
В эти выходные Центральную Россию ждет обильный снегопад, который принесет до 15 мм осадков, что составит до 30% месячной нормы, с вероятностью снежного покрова до 10 см.
Как сообщает ТАСС, синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Центральном федеральном округе выпадение до 15 мм осадков в виде снега и мокрого снега в предстоящие выходные. Это составляет 20–30% от месячной нормы осадков. На большей части центральных регионов страны ожидается восстановление снежного покрова, который к утру понедельника, 9 декабря, может достигнуть 5–10 см. Исключение составляют Курская и Белгородская области, где образование снежного покрова маловероятно.
Причиной изменений в погоде станет перемещение активных атмосферных фронтов с юго-запада на северо-восток. В Московском регионе также прогнозируется снегопад с разной интенсивностью в эти выходные. Ночью и днем в субботу возможна облачная погода с гололедом. Температура в столице составит от минус 6 до минус 4 градусов, в области – от минус 8 до минус 3 градусов. В дневное время в Москве – до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 6 градусов. Ожидается также юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Метеорологическая опасность желтого уровня объявлена в связи с гололедом с 21:00 сегодняшнего дня по 21:00 7 декабря. Она продлится до 21:00 9 декабря из-за возможного гололеда на дорогах. Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия, предупреждают в Гидрометцентре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за выходные ожидается снегопад, который принесет 30% месячной нормы осадков и образует снежный покров высотой до девяти сантиметров, также сообщалось, что в декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах.