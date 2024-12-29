ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву объектов ТЭК россиянина

  • Новость часаМихаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии
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    Свой последний удар Байден нанес по Грузии
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников ВСУ за год
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    В Южной Корее число жертв крушения Boeing 737-800 возросло до 120 человек
    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    11 комментариев
    29 декабря 2024, 10:52 • Новости дня

    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву объектов ТЭК россиянина

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России опубликовала видеоряд с задержанием россиянина, подозреваемого в государственной измене – он передавал фотографии объектов ТЭК украинской разведке.

    ФСБ опубликовала видео задержания, а также видео допроса, на котором задержанный признался в содеянном, передает ТАСС.

    Задержанный признался в том, что в мае текущего года получил задание от украинской военной разведки на сбор информации о нефтебазах в Московской области.

    Он заявил, что 30 июня передал эту информацию украинской стороне для использования против безопасности России. Мужчина осознает, что своими действиями совершил государственную измену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

    На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о ВС России.

    28 декабря 2024, 19:19 • Новости дня
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно

    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии ежегодной помощи Украине в 20 млрд евро

    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно, сообщил немецкий телеканал n-tv.

    По его словам, это необходимо для обеспечения стабильности и развития Украины. Мельник подчеркнул, что будущая коалиция в правительстве Германии должна учесть в своем бюджете на следующие четыре года общую сумму поддержки в 80 млрд евро, передает RT.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Также Шольц сообщил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие.

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    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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    28 декабря 2024, 21:51 • Новости дня
    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя

    Британия обучит 180 украинских военных срочной психологической помощи

    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году британские специалисты планируют обучить 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, что станет продолжением предыдущих обучающих программ.

    Британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, передает ТАСС.

    В 2024 году такую подготовку прошли 100 военнослужащих ВСУ. Курс подготовки совместно разработан британскими и украинскими экспертами в ответ на запрос украинской стороны. Обучение длится пять недель и рассчитано на офицеров, которым преподаются навыки укрепления морали и стойкости. Включены также техники, позволяющие быстро вывести человека из состояния острого стресса и паники на поле боя, и восстановить его боеспособность.

    С февраля 2022 года британские инструкторы при поддержке партнеров из 12 стран НАТО подготовили уже 51 тыс. украинских военнослужащих.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину

    Bloomberg: Истекший контракт на транзит газа через Украину угрожает европейской энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока срок соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной истекает, напряжение между лидерами стран усиливается, а еврокомпании призывают к продолжению поставок, что может обойтись Евросоюзу в дополнительные 120 млрд евро за два года.

    Переговоры о транзите газа через Украину находятся на критическом этапе, сообщает Bloomberg. Если сделка не будет заключена до среды, транзит миллиардов кубометров газа может прекратиться. Украинская сторона испытывает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда центральноевропейских компаний, которые настаивают на продолжении транзита газа после истечения текущего соглашения 31 декабря.

    Как отмечает агентство, почти три года после начала СВО России на Украине, Венгрия и Словакия продолжают полагаться на дешевый газ от Газпрома, что идет вразрез с попытками ЕС сократить зависимость от российской энергетики.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий лидер в свою очередь пригрозил прекратить поставки электроэнергии соседней стране.

    Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа через Украину после окончания текущего соглашения. Однако он открыт для возможности транспортировки газа из других стран. При этом Украина должна учитывать необходимость защиты своей обширной газопроводной системы, которая до сих пор оставалась вне зоны атак из-за проходящего через нее российского газа.

    Ситуация может значительно повлиять на Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению энергетических расходов ЕС на 120 млрд евро за два года, по словам Фицо. В то же время Европейская комиссия подчеркивает, что альтернативные источники газа доступны, а запасы газа в регионе высоки. Подготовка плана по дальнейшему отказу от российских ископаемых видов топлива будет представлена в феврале.

    Альтернативные решения, такие как поставки газа из Азербайджана, рассматриваются. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил изменить место продажи российского газа на границу между Россией и Украиной, что перенесет обязательства по транзиту на Украину с учетом ее соглашения о свободной торговле с ЕС. Стороны все еще надеются на возможность заключения сделки в последний момент.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Цена газа в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, как сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 19:49 • Новости дня
    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп хочет предложить Украине мир без гарантий безопасности

    Financial Times: Трамп навязывает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности
    @ CNP/MediaPunch/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, пишет Financial Times.

    В статье также отмечается, что позиции президента России Владимира Путина и Трампа по этому вопросу во многом совпадают, передает РИА «Новости».

    Трамп заявляет, что способен урегулировать конфликт на Украине посредством переговоров. Он неоднократно заявлял, что ему потребуется всего один день для достижения мира. Однако в Москве скептически относятся к возможности такого быстрого решения.

    Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, а профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что избранному президенту США следует признать невозможность победы над Россией в этом конфликте.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова откликнуться на сигналы от команды Трампа о возобновлении диалога, однако именно Штаты должны сделать первый шаг.

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    29 декабря 2024, 05:23 • Новости дня
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского

    После дисквалификации Карлсена с ЧМ по шахматам из-за дресс-кода Лавров указал на повод и Зеленского «гнать отовсюду»

    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя скандал на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, где из-за дресс-кода дисквалифицировали норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в таком случае и украинского лидера Владимира Зеленского «надо за дресс-код отовсюду гнать».

    Карлсена оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Как объяснили в Международной шахматной федерации, он «надел джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия». Карлсен отказался переодеваться и был дисквалифицирован с чемпионата. Он заявил, что больше не будет выступать на турнирах FIDE, передает ТАСС.

    «Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», – приводит «Коммерсант» слова Лаврова.

    Он отметил, что сам в шахматы не играет, но тематикой интересуется. Глава МИД России заявил: «Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».

    Напомним, россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Однако, как отметили в федерации, «он подчинился, переоделся в утвержденную одежду и продолжил играть на турнире». Претензии к россиянину возникли, поскольку он «надел спортивную обувь». В FIDE заявили, что требования «призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников».

    Зеленский после начала Россией специальной военной операции на Украине вместо костюма и галстука стал носить армейские зеленые футболки, кофты цвета хаки и другую одежду в стиле милитари.

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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 16:42 • Новости дня
    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»

    Зеленский назвал угрозу Словакии прекратить энергопоставки «вторым энергетическим фронтом»

    Зеленский обвинил Словакию в открытии «второго энергетического фронта»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии Украине, если будет остановлен транзит российского газа, и назвал такие действия открытием «второго энергетического фронта».

    Он заявил, что данные действия могут привести к конфликту между Словакией и Европейским союзом, пишет РБК.

    «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», – считает Зеленский.

    Зеленский сообщил, что потребность в электроэнергии возросла в связи с утратой контроля над Запорожской атомной станцией и атаками на электростанции страны. Он подчеркнул, что хотя полного отключения не произошло, Словакия обеспечивает около 19% импорта электроэнергии, и Украина платит за это 200 млн долларов ежегодно.

    Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в поддержке России и назвал его позицию аморальной. Президент Украины отметил, что Словакия является частью европейского энергорынка и должна соблюдать общеевропейские нормы.

    Ранее сообщалось, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

    На Украине заявили, что страна сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС.

    Фицо подчеркнул, что не является слугой украинского лидера Владимира Зеленского и не обязан безвозмездно помогать Украине.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 13:36 • Новости дня
    На Украине выразили уверенность в стабильных энергопоставках от ЕС без Словакии

    Украинский эксперт Харченко: Остановка энергопоставок из Словакии не повлияет на энергообеспечение Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина сможет компенсировать потенциальную остановку энергопоставок из Словакии за счет альтернативных источников в ЕС, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

    По словам эксперта, на сегодняшний день Украина получает электроэнергию из Европейского Союза через Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Харченко подчеркнул, что если одна из этих стран прекратит поставки, то недостающие объемы в допустимых пределах могут быть предоставлены другими странами, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

    Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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