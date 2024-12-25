Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинский кризис будет завершен, если русскоязычные территории Украины примкнут к России, а Киев откажется от вступления в НАТО, передают «Известия».

«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», – заявил Волгин.

Политик также подчеркнул, что разрешение конфликта возможно лишь за столом переговоров. Он выразил уверенность, что победа Киева невозможна, несмотря на антироссийскую риторику западных политиков. Волгин считает, что дипломатический путь – единственный реалистичный выход из текущей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.