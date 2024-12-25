Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это, скорее, проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х гг. ХХ века.0 комментариев
В МИД заявили о влиянии западных поставок оружия на экологию Украины
Поставки вооружения на Украину странами Запада увеличивают объем выбросов в атмосферу, что усугубляет экологическую ситуацию в регионе, заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.
На конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку министр природы Украины Светлана Гринчук заявила, что действия России в рамках специальной военной операции нанесли ущерб окружающей среде на 71 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«Что касается заявлений представителей Украины относительно ущерба окружающей среде в регионе, то здесь необходимо отметить следующее. Страны Запада продолжают накачивать киевский режим вооружением. Такой подход приводит не только к дополнительным людским жертвам, разрушению инфраструктуры, но и к увеличению объемов выбросов в атмосферу», – сказал Кононученко.
По его мнению, нынешняя ситуация является следствием поддержки США и Евросоюзом переворота на Украине в 2014 году, а также поощрения саботажа Киевом Минских договоренностей и террора в отношении мирного населения Донецка и Луганска. Кроме того, он напомнил о «водной блокаде» в отношении жителей Крыма.
Ранее Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5 с запасными частями в рамках совместного проекта, а также другие вооружения, включая 30 бронетранспортеров и две зенитные самоходные установки Gepard. Германия обновила перечень вооружений для Украины, добавив две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, а также ряд других военных комплектующих.