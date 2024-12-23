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Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области
Слюсарь: Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области
В Ростовской области силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Слюсарь отметил в своем Telegram-канале, что с девяти вечера системы ПВО и мобильные огневые группы активно отражают нападение. «С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», – написал он.
По его словам, пострадавших среди местного населения нет, однако продолжается уточнение информации о последствиях атаки на земле. Обстановка остается под контролем, власти региона продолжают следить за развитием событий.
Напомним, киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа. Власти Татарстана объявляли режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки.