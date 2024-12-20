В Минфине объяснили механизм снятия лимитов по семейной ипотеке

Директор департамента финансовой политики Минфина: Сколько банки выдадут семейной ипотеки, столько и будет субсидий до 2030 года

«Проблем с финансированием госпрограммы семейный ипотеки, на самом деле, никогда не было. Объема бюджетных средств, которые выделяются и будет выделяться на выплату субсидий банкам, достаточно, чтобы каждый желающий заемщик взял ипотеку по льготной ставке. Все банки получают возмещение вовремя», – заверил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Как пояснил Яковлев, лимит – это технический параметр, который Минфин ввел для прогнозирования расходов бюджета на программу. За ним скрывается общая сумма в триллионах рублей, которая может быть выдана в кредит семьям на жилье в рамках льготной программы. Исходя из этого параметра Минфин считает потенциальную сумму, которую потребуется выделить из бюджета для субсидирования ставки.

Ранее этот лимит был не только прописан в программе, но еще и распределен между банками в соответствии с тем, как много ипотеки они исторически выдают. Кто больше выдает ипотеки, тот получил и лимит выше. И было прописано, что банки не могут превышать этот лимит. Это создало ситуацию, когда банки начали бить тревогу о завершении лимитов выдачи ипотеки. При этом, деньги на финансирование программы были, требовалось лишь поднять лимиты, что и было сделано. Но технически на это уходило несколько дней, что тормозило программу, поясняет Яковлев.

Чтобы этого избежать, Минфин решил, во-первых, увеличить лимиты еще в начале декабря 2024 года и на этот год, и на следующие годы. Во-вторых, убрал распределение лимитов для каждого отдельного банка, чтобы кубышка для всех банков была общая, объясняет Яковлев. Накануне президент поручил вообще убрать эти лимиты из программы, что Минфин и сделает.

«Мы решили, что нужно уйти от этой разбивки между банками и сделать общий технический лимит по программе. Чтобы любой банк мог выдавать льготные кредиты столько, сколько к нему приходит заемщиков, не ориентируясь на какую-то цифру. С учетом того, что озвучил вчера президент, мы пойдем еще дальше и уберем потенциальное ограничение из программы. Таким образом, сколько банки выдадут ипотеки, столько и будет субсидирована за счет средств федерального бюджета на горизонте всего действия программы до 2030 года. Для граждан это означает, что не будет никаких остановок выдачи семейной ипотеки со стороны банков», - говорит Алексей Яковлев.

Однако как технический параметр для внутреннего пользования Минфина этот показатель, конечно, останется. Так как это важный инструмент для прогнозирования расходов бюджета.

При этом, риска, что россияне возьмут так много семейной ипотеки, что бюджет не сможет найти деньги, чтобы расплатиться с банками, нет. «Рисков здесь мы не видим. Это в любом случае вполне прогнозируемая цифра с точки зрения расходов бюджета. Мы понимаем, сколько потенциально людей может обратиться за льготной ипотекой, потому что знаем сколько людей в стране и примерно, какая доля хочет улучшить свои жилищные условия. Мы будет продолжать делать такие прогнозы, другое дело, что теперь они не будут так жестко фиксироваться в госпрограмме. Поэтому все обязательства государства будут исполняться в полном объеме», - заключил Яковлев.