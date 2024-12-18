Володин назвал количество принятых в 2024 году законов

Володин: Госдума в 2024 году приняла 564 закона

Tекст: Дарья Григоренко

Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии объявил о том, что за 2024 год было рассмотрено 1086 законодательных инициатив. По его словам, из этого числа принято 564 федеральных закона. Это стало возможным благодаря усилиям парламента в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным, добавил он, передает ТАСС.

Заключительное пленарное заседание осенней сессии 2024 года было открыто 3 сентября, и, по словам Володина, в среду официально закрыто. Сама сессия завершится 29 декабря. До конца года депутаты будут работать с избирателями в регионах, что Володин ранее назвал «большой региональной неделей».

Весенняя сессия Госдумы 2025 года начнется 9 января и продлится до 3 августа. Пленарные заседания стартуют с 13 января, до этого времени депутаты продолжат работу в регионах, общаясь с избирателями и отчитываясь о проделанной работе.

Ранее Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за многократную продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним, что может повлечь штраф до 80 тыс. рублей или исправительные работы.