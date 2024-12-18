Tекст: Валерия Городецкая

Герасимов отметил, что санкционированное США и их союзниками по НАТО применение дальнобойных систем оружия по территории России стало очередным витком эскалации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Вашингтон разрешил своим силам использовать эти системы по российской территории.

По словам Герасимова, Вооруженные силы Украины самостоятельно не обладают возможностями для введения данных космической разведки и подготовки полетных заданий для ракет. Начальник Генштаба добавил, что вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на Украине создает глобальные риски. Кризис на Украине, по его мнению, остается ключевым фактором военно-политической обстановки как на региональном, так и глобальном уровнях.

В ответ на удары по российским территориям Брянской и Курской областей, Россия провела испытание новой ракетной системы средней дальности «Орешник». Герасимов отметил, что российские Вооруженные силы реагируют на действия США, исходя из оценок угроз безопасности. Испытание было проведено по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.