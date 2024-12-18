Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
МИД заявил о наличии доказательств использования ВСУ боеприпасов с белым фосфором
Российские ведомства располагают доказательствами использования Украиной боеприпасов с белым фосфором, что указывает на наличие химического оружия, рассказала спикер МИД Мария Захарова.
Российские правоохранительные органы и Министерство обороны получили неопровержимые доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором в сентябре, передает ТАСС.
Захарова отметила, что применение фосфора указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано по международным нормам.
Она подчеркнула, что это также свидетельствует о возможности синтеза высокотоксичных веществ из запрещенного списка химического оружия.
По словам Захаровой, боеприпасы с белым фосфором, используемые украинскими военными, являются оружием неизбирательного действия.
Их применение запрещено протоколом III к Женевской конвенции в населенных пунктах. Дипломат заверила, что все причастные к этим действиям будут привлечены к ответственности по закону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области.
До этого ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила).