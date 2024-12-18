Tекст: Александра Юдина

Российские правоохранительные органы и Министерство обороны получили неопровержимые доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором в сентябре, передает ТАСС.

Захарова отметила, что применение фосфора указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано по международным нормам.

Она подчеркнула, что это также свидетельствует о возможности синтеза высокотоксичных веществ из запрещенного списка химического оружия.

По словам Захаровой, боеприпасы с белым фосфором, используемые украинскими военными, являются оружием неизбирательного действия.

Их применение запрещено протоколом III к Женевской конвенции в населенных пунктах. Дипломат заверила, что все причастные к этим действиям будут привлечены к ответственности по закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области.

До этого ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила).