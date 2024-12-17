Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.6 комментариев
Трамп в очередной раз назвал Канаду штатом после отставки Фриланд
Трамп вновь назвал Канаду штатом и раскритиковал отставку «токсичной» Фриланд
Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя отставку канадского вице-премьера Христи Фриланд, вновь назвал Канаду штатом и выразил мнение о «токсичности» ее поведения.
Трамп снова назвав Канаду «штатом», а премьер-министра Джастина Трюдо – «губернатором», передает ТАСС. Такое заявление он сделал, комментируя отставку вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая, по его словам, вела себя «токсично». Трамп отметил, что ее действия не способствовали заключению выгодных для граждан Канады сделок.
Фриланд сообщила о своем уходе из кабинета министров после того, как Трюдо решил лишить ее поста министра финансов и предложил другую должность в правительстве. Новым главой Минфина стал Доминик Леблан, который подчеркнул, что смена руководства министерства не повлияет на отношения между Оттавой и Вашингтоном. Трамп выразил уверенность, что канадцы не будут скучать по Фриланд.
Отношения Трампа и Канады в последнее время неоднократно попадали в заголовки из-за его заявлений о возможности введения жестких тарифов на канадские товары. В прошлом Трамп также заявлял, что Канада и Мексика могут стать новыми американскими штатами из-за значительных субсидий, которые получают от США. Эти заявления вызывали неоднозначную реакцию, но министр национальной обороны Канады Уильям Блэр охарактеризовал их как шутку.
В конце ноября Трамп встретился с Трюдо в своей резиденции во Флориде, где обсуждались возможные экономические меры, включая введение ввозных пошлин на канадские товары. На предупреждение Трюдо о возможных последствиях для канадской экономики Трамп предложил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Несмотря на нервный смех канадского премьера, министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Трамп не угрожал Канаде, а просто пошутил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассматривает возможность отставки после того, как вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд заявила о намерении покинуть правительство.
Ранее Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.
Кроме того, канадская провинция Онтарио рассматривает отключение подачи электроэнергии в соседние штаты США в ответ на возможное введение тарифов на канадские товары Дональдом Трампом.