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ПВО сбили пять украинских беспилотников
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией трех областей и Черным морем, предотвратив атаку на объекты в России, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел 14 декабря, когда в течение одного часа дежурные ПВО отразили террористическую атаку киевского режима на объекты в России, говорится в Telegram военного ведомства.
Два дрона были сбиты над территорией Курской области, по одному беспилотнику над Белгородской и Брянской областями, а также один над акваторией Черного моря, отметили военные.
До этого сообщалось, что Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области.