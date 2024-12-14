ПВО сбили пять украинских беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении пяти украинских БПЛА

Tекст: Максим Попов

Инцидент произошел 14 декабря, когда в течение одного часа дежурные ПВО отразили террористическую атаку киевского режима на объекты в России, говорится в Telegram военного ведомства.

Два дрона были сбиты над территорией Курской области, по одному беспилотнику над Белгородской и Брянской областями, а также один над акваторией Черного моря, отметили военные.

До этого сообщалось, что Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области.