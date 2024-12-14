Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
Медведев назвал уходящий год временем испытаний
Дмитрий Медведев заявил, что уходящий год принес России трудные испытания, подчеркнув продолжающиеся атаки на страну и поддержку Киева Западом.
Уходящий год стал временем трудных испытаний, передает РИА «Новости» слова зампредседателя Совбеза России и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева на XXII съезде партии.
Он отметил, что Запад продолжает поддерживать киевский режим деньгами и оружием, что усугубляет ситуацию в стране. Медведев подчеркнул, что Россия продолжает борьбу с «неонацистским киевским режимом» и указал на то, что в прифронтовых регионах продолжаются удары и обстрелы, от которых погибают мирные жители. Также он отметил, что атаки на гражданские объекты России не прекращаются.
На съезде, который проходит в Национальном центре «Россия», планируется принять изменения в народную программу и устав партии. Также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дмитрий Медведев заявил, что партия выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, включая укрепление безопасности и цели специальной военной операции; он также допустил возможность присоединения к России новых регионов и отметил необходимость предотвращения раскола в российском обществе и поддержки взвешенной миграционной политики.