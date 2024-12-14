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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 17:25 • Новости дня

    Медведев назвал уходящий год временем испытаний

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Медведев заявил, что уходящий год принес России трудные испытания, подчеркнув продолжающиеся атаки на страну и поддержку Киева Западом.

    Уходящий год стал временем трудных испытаний, передает РИА «Новости» слова зампредседателя Совбеза России и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева на XXII съезде партии.

    Он отметил, что Запад продолжает поддерживать киевский режим деньгами и оружием, что усугубляет ситуацию в стране. Медведев подчеркнул, что Россия продолжает борьбу с «неонацистским киевским режимом» и указал на то, что в прифронтовых регионах продолжаются удары и обстрелы, от которых погибают мирные жители. Также он отметил, что атаки на гражданские объекты России не прекращаются.

    На съезде, который проходит в Национальном центре «Россия», планируется принять изменения в народную программу и устав партии. Также проведут ротацию высшего и генерального советов партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дмитрий Медведев заявил, что партия выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, включая укрепление безопасности и цели специальной военной операции; он также допустил возможность присоединения к России новых регионов и отметил необходимость предотвращения раскола в российском обществе и поддержки взвешенной миграционной политики.

    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

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    14 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Медведев допустил появление новых регионов в России

    Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России

    Медведев допустил появление новых регионов в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России.

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии, допустил возможность присоединения к России новых регионов. Такое заявление он сделал, говоря о программе «Развитие новых регионов», передает ТАСС.

    «Этот опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», – подчеркнул политик.

    Кроме того, Медведев заявил, что новые регионы станут мощной движущей силой для развития страны. Особое внимание должно уделяться вопросам социально-экономического возрождения регионов, вернувшихся в состав России.

    При содействии партии все регионы и муниципалитеты оказывают всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что за два года ряды «Единой России» пополнили 190 тыс. жителей новых регионов, а региональные парламенты приняли 320 законов для интеграции Донбасса и Новороссии в правовую систему России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан и интеграция новых регионов в приоритете у госрасходов.

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    13 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов

    Депутат немецкого парламента Дагделен обвинила украинского экс-посла Мельника в симпатии к фашистам

    В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов
    @ Michael Kappeler/dpa/ Picture Alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат немецкого парламента Севим Дагделен обвинила бывшего посла Украины Андрея Мельника в симпатии к фашистам, отвечая на его критику в адрес партии «Союз Сары Вагенкнехт», следует из сообщения парламентария в соцсети.

    Украинский посол Андрей Мельник стал объектом критики со стороны депутата немецкого парламента Севим Дагделен, передает НСН. «Поклонник фашистов Мельник – посол администрации, чей срок власти давно уже истек», – отметила Дагделен.

    Эти слова стали ответом на критику Мельником партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», которую он упрекнул в бесчеловечности и обмане людей, приравняв ее к партии «Альтернатива для Германии». Мельник заявил, что «Союз Сары Вагенкнехт» якобы «плюется ядом и желчью».

    Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    На должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.

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    13 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма

    Украина пожаловалась в ФИФА на карту без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026

    На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская ассоциация футбола выразила недовольство ФИФА и УЕФА, так как на карте, показанной во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, Крым не был обозначен как часть Украины, следует из письма УАФ.

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), причина обращения – карта, продемонстрированная во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, где Крым не был обозначен как часть Украины, передает РИА «Новости».

    На сайте ФИФА ранее было размещено видео о процессе жеребьевки, где на карте были отмечены команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. УАФ заявила, что карта Украины вызвала «глубокую обеспокоенность» и направила обращение генеральным секретарям ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.

    Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией, а Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

    Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что на Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма. До этого в ноябре Европарламент в соцсети опубликовал карту с Крымом в составе России, позже публикацию удалили.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое количество былозападнее Макеевки, Невского, … на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран», – сказал он, добавив, что когда поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников, он не был удивлен.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на этих участках фронта указывают достоверные факты: «тела ликвидированных боевиков, шевроны и литература. Как правило, документов при себе они, естественно, не имеют», – подчеркнул он.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    14 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

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    13 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.

    Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.

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    14 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор

    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, над зданием был поднят российский флаг.

    «Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», – заявил он.

    Курахово находится в западной части ДНР, и контроль над данным объектом имеет стратегическое значение. Рогов подчеркнул, что это свидетельствует о продвижении российских войск в регионе и укреплении их позиций.

    Накануне районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров.

    Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

    Между тем в ВСУ сменили командующего группой «Донецк» на фоне блокировки под Курахово.

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    13 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Экс-спикер Рады: Политика Зеленского обнуляет шансы Украины на вступление в НАТО

    Экс-спикер Рады: Перспективы вступления Украины в НАТО стремятся к нулю из-за политики Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что действия Владимира Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

    «То, что просит Зеленский, – это абсолютное невежество. «Дайте нам приглашение в НАТО». Я против этого», – заявил Разумков в интервью украинской журналистке Елене Курбановой, передает ТАСС.

    По его словам, «приглашение в НАТО – это билет на поезд, который неизвестно когда отправится. Неизвестно, какого числа, из какого города, с какой станции и что еще нужно сделать Украине, чтобы туда попасть».

    Разумков также отметил, что международные партнеры Украины предупреждают: если Киев продолжит текущую международную политику, перспективы вступления в НАТО и получения гарантий безопасности стремительно упадут до нуля. Альтернативой, по мнению политика, могут стать гарантии от США и стран «Большой семерки» вне НАТО.

    Разумков подчеркнул, что риторика Зеленского, действенная в начале конфликта, уже устарела. На Украине недавно активизировались дискуссии о возможном приглашении в НАТО. Зеленский даже обещал, что в случае присоединения к альянсу Украина не будет требовать исполнения пятой статьи договора о коллективной обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия выразила готовность участвовать в миссии миротворцев на Украине. Украина попросила Запад предоставить 20 систем ПВО для укрепления обороны. Белый дом ожидает, что Россия может запустить ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни.

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    14 декабря 2024, 07:37 • Новости дня
    Система ПВО сбила 37 украинских беспилотников за ночь

    Военные за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, еще семь – над Брянской областью, пять сбиты над Орловской областью, один – над акваторией Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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