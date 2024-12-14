Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры
Власти Орловской области сообщили о ликвидации пожара на объекте топливной инфраструктуры
В Орловской области беспилотники атаковали объект топливной инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание, которое уже локализовано, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Итоги ночной вражеской атаки – 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью. На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет», – написал Клычков в своем Telegram.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области произошло возгорание топлива.