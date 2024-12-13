Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Пушилин сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Донецк
Пушилин: ПВО сбила дальнобойные ракеты ВСУ над Донецком
Российские средства ПВО сбили дальнобойные ракеты, выпущенные ВСУ по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, обломки сбитых ракет упали в Киевском районе Донецка. Благодаря действиям ПВО удалось избежать жертв среди мирного населения и серьезных разрушений, следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.
Он сообщил, что в результате падения обломков ракет повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе. Также зафиксированы повреждения двух объектов гражданской инфраструктуры в Горловке: детского сада в Центрально-Городском районе и линии электропередач в Никитовском районе.
Всего за сутки, по словам Пушилина, украинские военные совершили шесть атак, применяя реактивную артиллерию HIMARS калибром 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм.
Ранее ракета ВСУ была сбита над центром Донецка. До этого российские силы ПВО предотвратили террористическую атаку с использованием 13 беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями