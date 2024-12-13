Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского
Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.
Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.