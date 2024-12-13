Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Украинский институт национальной памяти остался без руководителя
Антон Дробович покинул пост руководителя Украинского института национальной памяти
Антон Дробович покинул пост руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП) после завершения контракта, оставив след в виде «творческой декоммунизации», включая признание Михаила Булгакова символом российской имперской политики.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Антон Дробович покинул пост руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП), передает ТАСС. Гончаренко отметил, что контракт Дробовича подошел к концу, и его не стали продлевать.
Дробович возглавлял УИНП с декабря 2019 года после увольнения Владимира Вятровича. На посту руководителя он заявлял о намерении проводить «творческую декоммунизацию» без полного искоренения советского наследия на Украине. Под его руководством были предприняты радикальные шаги, такие как признание писателя Михаила Булгакова символом российской имперской политики и предложение сделать Арку Дружбы народов в Киеве символом ЛГБТ (признано экстремистским в РФ), раскрасив ее в радужные цвета.
Дробович также инициировал переименование Красной армии в «коммуняцкие отряды». В ходе его работы многие памятники русским и советским личностям были уничтожены, невзирая на протесты общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на интернет-сайте Украинского института национальной памяти, финансируемого киевским режимом, нашли видео российских журналистов, власти Харьковской области решили переименовать еще 48 улиц и три станции метро в областном центре и заявили о завершении процесса «деколонизации топонимии» в регионе.