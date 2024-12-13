Антон Дробович покинул пост руководителя Украинского института национальной памяти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Антон Дробович покинул пост руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП), передает ТАСС. Гончаренко отметил, что контракт Дробовича подошел к концу, и его не стали продлевать.

Дробович возглавлял УИНП с декабря 2019 года после увольнения Владимира Вятровича. На посту руководителя он заявлял о намерении проводить «творческую декоммунизацию» без полного искоренения советского наследия на Украине. Под его руководством были предприняты радикальные шаги, такие как признание писателя Михаила Булгакова символом российской имперской политики и предложение сделать Арку Дружбы народов в Киеве символом ЛГБТ (признано экстремистским в РФ), раскрасив ее в радужные цвета.

Дробович также инициировал переименование Красной армии в «коммуняцкие отряды». В ходе его работы многие памятники русским и советским личностям были уничтожены, невзирая на протесты общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на интернет-сайте Украинского института национальной памяти, финансируемого киевским режимом, нашли видео российских журналистов, власти Харьковской области решили переименовать еще 48 улиц и три станции метро в областном центре и заявили о завершении процесса «деколонизации топонимии» в регионе.