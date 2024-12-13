Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» появилась на Госуслугах
Цифровой помощник Госуслуг Робот Макс теперь предоставляет пользователям возможность узнать о проектах и возможностях президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Цифровой помощник Госуслуг Робот Макс расширил свои функции и теперь отвечает на вопросы о президентской платформе «Россия – страна возможностей». Он помогает пользователям узнать, как зарегистрироваться, в каких проектах участвовать и какие возможности это открывает.
Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил, что платформа теперь интегрирована в систему Госуслуг, что позволяет пользователям получать основную информацию через запрос в поисковой строке робота. Он отметил, что это только первый шаг к внедрению информации о проектах и конкурсах платформы.
Робот Макс уже активно используется для обработки свыше 2 млн запросов ежедневно, предоставляя возможность записаться к врачу, оплатить штрафы, получить консультации по различным вопросам. Недавно в его функционал была интегрирована нейросеть, что позволило улучшить точность и информативность выдаваемых ответов.