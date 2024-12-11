Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Система ПВО уничтожила 10 ударных дронов в Брянской области
Российская система ПВО ликвидировала 10 беспилотников в Брянской области
В Брянской области российские силы ПВО уничтожили десять беспилотников, пострадавших среди населения нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как отметил Богомаз в своем Telegram, силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия активно работают оперативные службы, которые обеспечивают безопасность и оценивают возможные последствия, говорится в сообщении.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 5 декабря украинские беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области. В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории.