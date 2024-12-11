Система ПВО уничтожила 10 ударных дронов в Брянской области

Российская система ПВО ликвидировала 10 беспилотников в Брянской области

Tекст: Максим Попов

Как отметил Богомаз в своем Telegram, силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия активно работают оперативные службы, которые обеспечивают безопасность и оценивают возможные последствия, говорится в сообщении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 5 декабря украинские беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области. В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории.