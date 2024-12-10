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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    11 комментариев
    10 декабря 2024, 13:07 • Новости дня

    ЦАХАЛ опроверг продвижение войск к Дамаску

    ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска не продвигаются к Дамаску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия заявила об отсутствии продвижения своих войск в сторону Дамаска, опровергнув распространенные ранее сообщения СМИ.

    Израильские военные опровергли сообщения о движении своих войск в сторону Дамаска, передает ТАСС.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление, в котором говорится: «Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными».

    В заявлении также подчеркнуто, что силы ЦАХАЛ остаются на своих позициях внутри буферной зоны и на оборонительных рубежах вблизи границы. Основной целью их размещения является защита Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские танки подошли к Дамаску, а Израиль временно разместил Армию обороны в Сирии для обеспечения безопасности, при этом Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (37)
    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (22)
    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (17)
    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

    Коментарии (28)
    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    12 комментариев

    Коментарии (20)
    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Израиль атаковал склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске

    ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия в Сирии из-за угрозы боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские ВВС атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске, чтобы предотвратить их попадание к боевикам, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

    Израильские военно-воздушные силы в воскресенье нанесли удары по складам с оружием, расположенным на юге Сирии и в столице страны – Дамаске, передает РИА «Новости». Причиной таких действий стали опасения, что эти склады могут попасть в руки боевиков, что представляет угрозу безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные начали размещать силы в буферной зоне на границе с Сирией в ответ на угрозу проникновения боевиков.

    Коментарии (3)
    8 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    СМИ: Израиль атаковал центр ракетных исследований в Сирии

    Стало известно об ударе Израиля по центру ракетных исследований в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС провели авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске, утверждая, что там разрабатывались ракеты иранскими учеными, передает агентство Рейтер со ссылкой на два региональных источника в органах безопасности.

    Три авиаудара были нацелены на крупный комплекс безопасности в районе Кафр-Сусе и исследовательский центр, который Израиль считает местом разработки ракет, сообщает РИА «Новости».

    По данным сирийской газеты al-Watan, после ударов израильских ВВС в Дамаске вспыхнул пожар, охвативший квартал правительственных зданий, включая здания таможни и разведки. Это событие вызвало серьезные разрушения в районе.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Коментарии (3)
    8 декабря 2024, 11:47 • Новости дня
    Израиль развернул силы на границе с Сирией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные разместили силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения боевиков, заявили в пресс-службе израильской армии в воскресенье.

    Решение о разворачивании подразделений приняли в связи с возможностью проникновения вооруженных боевиков в данную зону, военные должны обеспечить безопасность израильских поселений на Голанских высотах, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что армия Израиля не вмешивается в события, происходящие на территории Сирии.

    Утром в воскресенье СМИ писали, что правительственные войска Сирии покидают Дамаск, и город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о готовности передать власть в стране мирным путем. Он отмечал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 16:24 • Новости дня
    Нетаньяху увидел новые возможности для Израиля в смене власти в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смена сирийской власти открывает новые важные возможности для Тель-Авива, Израиль готов дружить с Сирией, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    Падение действовавшей в Сирии власти стало возможно после израильских ударов по Ирану и по «Хезболле», заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для государства Израиль. Но это также не лишено рисков. Мы прежде всего действуем для защиты нашей границы», – заявил премьер.

    Он добавил, что Израиль протягивает руку мира жителям Сирии, однако не позволит враждебным силам укрепляться у своих границ.

    «Сотни сирийских детей родились здесь, в Израиле. Поэтому мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам. Прежде всего им, ведь они братья наших друзов в государстве Израиль. Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», – заявил политик.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    После этого израильские ВВС атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске. Также Израиль разместил силы в буферной зоне у сирийской границы.

    Коментарии (4)
    8 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Москва запросила срочные консультации Совбеза ООН по Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение срочных закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, запланированных на 9 декабря, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в своем Telegram-канале отметил, что повестка дня включает в себя последние события в Сирии и их последствия для региона.

    Полянский сообщил, что консультации планируется провести 9 декабря во второй половине дня по времени Нью-Йорка. Основное внимание будет уделено ситуации вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.

    Полянский подчеркнул, что глубина и последствия событий в Сирии еще предстоит осознать, однако необходимость в консультациях Совбеза ООН очевидна. Россия планирует обсудить действия и меры, которые могут быть предприняты в ответ на сложившуюся обстановку.

    Ранее израильские военные разместили силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения боевиков.

    Утром в воскресенье СМИ писали, что правительственные войска Сирии покидают Дамаск, и город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о готовности передать власть в стране мирным путем.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Небензя оценил закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Небензя сообщил о единстве мнений в Совбезе ООН по территориальной целостности Сирии

    Tекст: Максим Попов

    На заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии и назвал прошедшие консультации позитивными.

    На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал эти консультации как позитивные, передает ТАСС. Он отметил, что члены Совбеза более-менее едины в своем мнении о важности сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Совет Безопасности ООН выразил общее мнение о необходимости поддерживать территориальную целостность Сирии», – заявил Небензя. Он добавил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, в целом консультации прошли конструктивно и дали положительный результат.

    Также Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. «Мы слышим от Израиля противоречивые заявления, – сказал российский дипломат журналистам. – Мы не знаем, какую часть Голанских высот премьер Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».

    Члены Совбеза ООН обсудили также гуманитарные аспекты кризиса в Сирии и меры по улучшению ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

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    10 декабря 2024, 01:35 • Новости дня
    Израиль атаковал более 250 целей в Сирии за два дня

    ВВС Израиля атаковали сирийские базы и склады с вооружениями за два дня

    Tекст: Максим Попов

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны, говорится в сообщении радио «Галей ЦАХАЛ».

    Отмечается, что в результате авиаударов были уничтожены военные базы, складская инфраструктура и авиационные объекты сирийской армии, передает РИА «Новости».

    По информации радиостанции, удары пришлись на сирийские воздушные силы, зенитно-ракетные комплексы и склады боеприпасов, а также на ракеты класса «земля-земля». «Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС», – цитирует «Галей ЦАХАЛ» источник в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии. До этого Тель-Авив временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    9 декабря 2024, 22:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о новых возможностях изоляции ХАМАС

    Израиль оценил изоляцию ХАМАС после краха сирийского режима

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что смена власти в Сирии усилила изоляцию палестинского движения ХАМАС, что открывает новые перспективы для освобождения заложников.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что падение режима в Сирии привело к усиленной изоляции палестинского движения ХАМАС. Как сообщает ТАСС, это создало новые перспективы для достижения соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников. По словам Нетаньяху, «после краха режима в Сирии ХАМАС изолирован более чем когда-либо».

    Он добавил, что движение надеялось на поддержку со стороны различных союзников, включая «Хезболлу» и Иран, но Израиль сумел устранить такие возможности. Также Нетаньяху отметил, что помощь от бывшего президента Сирии Башара Асада теперь невозможна. «Теперь это открывает возможность для заключения соглашения о заложниках», – подчеркнул он на пресс-конференции.

    На вопрос о сроках возможного достижения соглашения по заложникам до инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года Нетаньяху воздержался от конкретных прогнозов. Он заявил, что «чем меньше мы будем высказываться об этом, тем лучше», и добавил, что усилия предпринимаются ежедневно, но пока рано говорить о конкретных результатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, несмотря на международные споры по этому вопросу.

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