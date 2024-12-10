Ирландский журналист Боуз заявил о неизбежной связи России и Украины после завершения конфликта

Tекст: Вера Басилая

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что после окончания конфликта Россия и Украина будут тесно связаны в различных аспектах. Он отметил, что обе страны сохранят общую историю, религию и народ, что сделает их взаимоотношения неразрывными, передает РИА «Новости».

В своем посте он задался вопросом: «А где будут ЕС и НАТО?», подразумевая долговременное влияние России в регионе.

В свою очередь, Бенджамин Сандерс из European Conservative раскритиковал решение Владимира Зеленского о вторжении в Курскую область. Он отметил, что многочисленные западные набеги на российскую территорию в прошлом всегда отражались решительно. По мнению Сандерса, это решение могло поставить под угрозу шансы Украины вернуть Донбасс и обеспечить сухопутный доступ к Крыму. Тем не менее украинские войска, по заявлению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, потерпели неудачу в своем продвижении, и операция завершится разгромом противника. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.

New York Times охарактеризовала мобилизацию на Украине как непредсказуемую и несимметричную с фокусом на призыв более возрастных мужчин. Командиры ВСУ сообщают, что качество личного состава снизилось, а многие военные – пожилые или с проблемами здоровья.

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что нынешняя политика администрации Джо Байдена серьезно усложнила возможность Дональда Трампа повлиять на урегулирование конфликта на Украине.

«Нам нужно прежде всего просто вбить себе в голову, что действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния», – заявил Дэвис.

Он считает, что Трамп, хоть и является хорошим переговорщиком, столкнется с весьма неблагоприятными условиями для заключения сделок. По его словам, «чтобы заключить хорошую сделку, нужно иметь рычаги влияния, а просто наводнить Украину еще кучей бомб и боеприпасов – это не даст вам никаких рычагов».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.

Глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.