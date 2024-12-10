Балицкий заявил о необходимости заново строить Работино

Tекст: Максим Попов

Балицкий отметил, что говорить о восстановлении населенного пункта бессмысленно, так как от него остались лишь остовы, передает РИА «Новости».

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет снести. Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения – построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», – заявил он.

Балицкий подтвердил, что данный вопрос будет решаться совместно с федеральными властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 декабря российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека». Также сообщалось, что Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области.