Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Балицкий заявил о необходимости заново строить Работино
В результате боевых действий поселок Работино в Запорожской области был разрушен до такой степени, что его придется отстраивать заново, заявил глава региона Евгений Балицкий.
Балицкий отметил, что говорить о восстановлении населенного пункта бессмысленно, так как от него остались лишь остовы, передает РИА «Новости».
«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет снести. Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения – построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», – заявил он.
Балицкий подтвердил, что данный вопрос будет решаться совместно с федеральными властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 декабря российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека». Также сообщалось, что Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области.