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Российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр на катерах
Сальдо: российские военные сорвали попытки ВСУ форсировать Днепр на катерах и лодках
Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, сталкиваясь с зачисткой территории российскими военными, контролирующими все острова в дельте реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, украинская сторона не прекращает попытки пересечь Днепр малыми группами на лодках и катерах, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие действия ВСУ имеют целью показать свою активность в медийном пространстве и «отчитаться» перед Западом.
Губернатор отметил, что российские военные успешно отражают все попытки высадки десанта со стороны Черного моря. Быстроходные катера с украинскими военными были уничтожены. «Цель-то совершенно понятная – только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и уйти назад», – пояснил он.
Сальдо добавил, что на левом берегу Днепра были возведены фортификационные линии, которые делают невозможной переброску крупнотоннажной военной техники противником. «Все находится под огневым контролем», – заключил он.
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